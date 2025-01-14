Yüksek zekalı insanların farkında olmadan sergiledikleri 5 davranış: Psikiyatristler açıkladı

KÜÇÜK SOHBETLERDEN KAÇINMA

Herkesin asansörde, iş yerinde veya sosyal etkinliklerde gerçekleştirdiği küçük sohbetler, zeki bireyler için bunaltıcı olabilir. Psikolinguistik araştırmacı Martina Cola, "Yüksek zekalı kişiler, yüzeysel konuşmalarda derinlik arayışındadır. Basit bir 'Hava nasıl?' sorusu onlar için zihinsel olarak yorucu olabilir" diyor. Bu tür sohbetler, entelektüel uyarı sağlamadığı için genellikle ilgilerini çekmez'' şeklinde konuştu.