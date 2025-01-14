Yüksek zekalı insanların farkında olmadan sergiledikleri 5 davranış: Psikiyatristler açıkladı
Genellikle kişinin hızlı öğrenme, problem çözme, soyut düşünme ve karmaşık konuları anlama kapasitesi olarak tanımlanan yüksek zeka, kendisini çoğunlukla derin düşünme ve analiz yeteneğiyle ele verir. Ancak psikologlara göre günlük hayatta yüksek zeka belirtisi olan başka davranışlar da vardır.
Araştırmacı Martina Cola, Dr. Jennifer Hartstein, Psikoterapist Jonathan Alpert, Dr. Dakari Quimby ve Psikoterapist Imi Lo gibi önde gelen uzmanlar, Daily Mail'e yaptıkları açıklamalarda yüksek zeka belirtisi olan 5 davranışı paylaştı.