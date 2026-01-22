Yumurta kabuklarıyla başladığı yolculukta 30 yıllık mozaik sanatçısı oldu.
22.01.2026 12:24
İHA
Hatay'da yaşayan Serap Akgöl, küçüklüğünden başlayan sanat merakıyla 30 yıldır taş işliyor. Depremde atölyesi yıkılan Akgöl, valilik tarafından verilen atölyede yeniden tutkusunu yaşatıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yoğun hasar alan illerden Hatay'da, inşa edilen Kültür Sanat Çarşısı'yla şehrin kültürü yaşatılmaya devam ediyor.
Serap Akgöl, 5 yaşında hayal gücünü yumurta kabuklarında konuşturmuş ve sanata ilgi duymaya başlamış. 30 yıldır da taş işleme sanatıyla ilgilenen Akgöl'ün yaşanan depremlerde atölyesi yıkılmıştı. Şimdi ise Hatay Valiliğin inşa ettiği Kültür Sanat Çarşısı'nda mozaik sanatçısı Akgöl, tekrar sanatını yaşatıyor.
Sanata olan ilgisinin başladığı zamanlara dönen sanatçının yaptığı ilk eserler, yumurta kabuklarından yaptığı objeler olmuş. Böyle devam eden sanat yolculuğunda birçok farklı dalla da tanışan Akgöl, "Elime geçen her objeyi nasıl değerlendiririm, dönüştürürüm şeklinde düşüncelerle ve hep ileri dönüşüm çalışmaları yaparak buralara kadar geldim” dedi.
"EN ZORU MOZAİK SANATI"
Örgü, dikiş-nakış, alüminyum folyo, ahşap boyama gibi birçok sanata dokunan Serap Akgöl, en sonunda kendisini “en zor” olarak gördüğü mozaik sanatına yakın hissettiğini söyledi. 30 yıldır mozaik sanatıyla ilgilenen Akgöl, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taş Mozaik Sanatçılığı unvanını aldığını da belirtti.
"MOZAİKLE YAŞANTIMIZI RESMETMEYE BAŞLADIK"
Mozaik taşlarını yaşamın her alanındaki eşyalarda kullanmayı başardığını ifade eden Akgöl, mozaiğin geçmişteki izlerine değinerek şunları söyledi:
“Mozaik geçmişten günümüze hep replika olarak Roma dönemi çalışılmıştı ve Antakya'nın geleneksel el sanatı olduğu için de günümüze kadar Roma tasvirleri gelmişti. Ama ben mozaikle tanıştıktan sonradikkatimi hep ‘neden hep müze eserleri ya da Roma dönemi çalışılıyor' konusu çekmişti. Bunu biraz değiştirmek gerektiğini düşündüğüm için mozaiği çağdaş sanatın içerisine geçirdik. Yani Roma'dan çıkartarak günümüze kadar yaşantılarımızı resmetmeye başladık."
MOZAİK ÇANTALARDAN GELİNLİKLERE KADAR KULLANILIYOR
Mozaik yolculuğunda hep taşların enerjisine inandığını söyleyen Akgöl, el yapımı mozaik takılar üretmeye başladığını ve insanlar tarafından da çok talep gördüğünü anlattı. Kişiye özel hazırladığı takılardan sonra da moda sektörüne girdiklerini belirterek çanta, ayakkabı, ceket ve gelinlik tasarımlarında da mozaik kullandıklarını da ekledi. Mozaiğin gidişatının farklı bir yere evrildiğini düşünen Akgöl, artık her yerde kullanılan bir sanat haline geldiğini de belirtti.
Depremde atölyesinin yıkıldığını söyleyen Akgöl, tekrar tutkusunu gerçekleştirmesine imkan sağlayan valiliğe de teşekkürlerini iletti.