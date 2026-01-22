Yumurta kabuklarıyla başladığı yolculukta 30 yıllık mozaik sanatçısı oldu.

Mozaik taşlarını yaşamın her alanındaki eşyalarda kullanmayı başardığını ifade eden Akgöl, mozaiğin geçmişteki izlerine değinerek şunları söyledi:

“Mozaik geçmişten günümüze hep replika olarak Roma dönemi çalışılmıştı ve Antakya'nın geleneksel el sanatı olduğu için de günümüze kadar Roma tasvirleri gelmişti. Ama ben mozaikle tanıştıktan sonradikkatimi hep ‘neden hep müze eserleri ya da Roma dönemi çalışılıyor' konusu çekmişti. Bunu biraz değiştirmek gerektiğini düşündüğüm için mozaiği çağdaş sanatın içerisine geçirdik. Yani Roma'dan çıkartarak günümüze kadar yaşantılarımızı resmetmeye başladık."