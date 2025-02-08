Yumurta yemek iyi mi, kötü mü? Çok az kişi bu detayı biliyor

YUMURTA YEMENİN BESİNSELL FAYDALARI

Yumurtalar, yüksek kaliteli protein, vitaminler (B12, D ve A), mineraller ve lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığını destekleyen antioksidanlar dahil olmak üzere temel besinlerle doludur. Bazı protein kaynaklarının aksine yumurtalar yağ oranı düşüktür ve bu da onları dengeli beslenme için mükemmel bir seçenek haline getirir. Uygun fiyatlı olmaları, özellikle kas kütlesini korumak için yüksek proteinli diyetlere ihtiyaç duyan yaşlı yetişkinler için onları erişilebilir bir protein kaynağı haline getirir.





