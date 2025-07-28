Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor
Yumurtalık kanseri, kadın üreme sisteminin bir parçası olan yumurtalıklarda gelişen bir kanser türüdür. Tümör oluşturabilen hücrelerin anormal büyümesiyle karakterizedir. Yumurtalık kanserinin erken belirtileri genellikle belirsizdir ve diğer iyi huylu hastalıklara benzer, bu da hastalığın geç teşhis edilmesine yol açar. Bu erken uyarı işaretlerinin bilinmesi, erken tanı için büyük önem taşır. İşte yumurtalık kanserinin göz ardı edilmemesi gereken 5 belirtisi...
KALICI ŞİŞKİNLİK
Şişkinlik neredeyse hepimizde görülen yaygın bir semptomdur, ancak yumurtalık kanseri karında sürekli bir şişkinliğe neden olur. Karında dolgunluk veya basınç hissi haftalarca devam ederken, karnınızın boyutu daha belirgin hale gelir. Sürekli devam eden ve zamanla kötüleşen alışılmadık şişkinlik, tipik adet şişkinliğinden ve beslenmeyle ilgili şişkinlikten farklıdır. Bu durum, yumurtalık tümörleri ve sıvı birikimi nedeniyle karın bölgesinin genişlemesi ve organların dışarı doğru şişmesine neden olması nedeniyle oluşur. Karnınız birkaç haftadan uzun süre şişkin kalırsa veya normalden daha dolu hissederseniz bir doktora danışmalısınız.