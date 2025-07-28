Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor

PELVİK VEYA KARIN AĞRISI BASINCI

Yumurtalık kanseri, kadınlarda genellikle alt karın ve pelvik bölgede ağrı veya rahatsızlığa neden olur. Bu rahatsızlık, donuk bir his, sürekli kramplar veya regl ağrısına benzer bir ağrı olarak ortaya çıkar. Bu rahatsızlık, sırtın alt kısmına doğru ilerleyen ağrı sinyalleri gönderir. Bu ağrı, tipik adet sancıları veya mide rahatsızlığına benzemez, çünkü sürekli devam eder ve giderek şiddetlenir. Tümör gelişimi, pelvis ve karın çevresindeki sinir, doku ve organların tümör büyümesi nedeniyle baskı altında kalmasına neden olur. Haftalarca süren yeni veya alışılmadık pelvik veya karın ağrısı için tıbbi yardım alın.





