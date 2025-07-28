Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor

Yumurtalık kanseri, kadın üreme sisteminin bir parçası olan yumurtalıklarda gelişen bir kanser türüdür. Tümör oluşturabilen hücrelerin anormal büyümesiyle karakterizedir. Yumurtalık kanserinin erken belirtileri genellikle belirsizdir ve diğer iyi huylu hastalıklara benzer, bu da hastalığın geç teşhis edilmesine yol açar. Bu erken uyarı işaretlerinin bilinmesi, erken tanı için büyük önem taşır. İşte yumurtalık kanserinin göz ardı edilmemesi gereken 5 belirtisi...

Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor - 1

KALICI ŞİŞKİNLİK

Şişkinlik neredeyse hepimizde görülen yaygın bir semptomdur, ancak yumurtalık kanseri karında sürekli bir şişkinliğe neden olur. Karında dolgunluk veya basınç hissi haftalarca devam ederken, karnınızın boyutu daha belirgin hale gelir. Sürekli devam eden ve zamanla kötüleşen alışılmadık şişkinlik, tipik adet şişkinliğinden ve beslenmeyle ilgili şişkinlikten farklıdır. Bu durum, yumurtalık tümörleri ve sıvı birikimi nedeniyle karın bölgesinin genişlemesi ve organların dışarı doğru şişmesine neden olması nedeniyle oluşur. Karnınız birkaç haftadan uzun süre şişkin kalırsa veya normalden daha dolu hissederseniz bir doktora danışmalısınız.

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Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor - 2

ÇABUK DOYMA HİSSİ YA DA İŞTAHSIZLIK

Yumurtalık kanserinin erken belirtilerinden biri, erken tokluk hissi ve beklenmedik açlık hissi olarak ortaya çıkabilir. Erken tokluk hissi, düzenli öğünleri bitirmeyi zorlaştırır ve bu da istemsiz kilo kaybına neden olur. Bu durum, genişleyen tümörün ve karında biriken sıvının mideye baskı yapması ve az miktarda yiyecek bile tüketmenizi engellemesi nedeniyle ortaya çıkar. Normal beslenmede sorun yaşıyorsanız veya çabuk doyuyorsanız bir doktora danışın.

Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor - 3

PELVİK VEYA KARIN AĞRISI BASINCI

Yumurtalık kanseri, kadınlarda genellikle alt karın ve pelvik bölgede ağrı veya rahatsızlığa neden olur. Bu rahatsızlık, donuk bir his, sürekli kramplar veya regl ağrısına benzer bir ağrı olarak ortaya çıkar. Bu rahatsızlık, sırtın alt kısmına doğru ilerleyen ağrı sinyalleri gönderir. Bu ağrı, tipik adet sancıları veya mide rahatsızlığına benzemez, çünkü sürekli devam eder ve giderek şiddetlenir. Tümör gelişimi, pelvis ve karın çevresindeki sinir, doku ve organların tümör büyümesi nedeniyle baskı altında kalmasına neden olur. Haftalarca süren yeni veya alışılmadık pelvik veya karın ağrısı için tıbbi yardım alın.


Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor - 4

MESANE VE BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARI

Yumurtalık kanseri hem mesane hem de bağırsak fonksiyonlarında değişikliklere yol açar. İdrar yapma ihtiyacı hissi daha sık hale gelir ve az miktarda idrar yapmadan önce aniden idrar yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bazı kadınlar, normal bağırsak hareketlerinden farklı olarak kabızlık veya ishal yaşarlar. Bu durum, yumurtalık tümörleri ve karında sıvı birikmesinin mesane ve bağırsak işleyişini bozan basınç noktaları oluşturmasından kaynaklanır. İki haftadan uzun süren, devam eden mesane basıncı ve tekrarlayan idrara çıkma ile birlikte kabızlık yaşıyorsanız doktorunuza danışmalısınız.


Yumurtalık kanserinin erken belirtisi: Hep göz ardı ediliyor - 5

YORGUNLUK VE KİLO DEĞİŞİMİ

Sürekli ve açıklanamayan yorgunluk, yumurtalık kanserinin önemli bir uyarı işaretidir. Yumurtalık kanserinin neden olduğu yorgunluk kalıcıdır ve dinlenmeye yanıt vermez. Bu yorgunluk nedeniyle günlük aktiviteler zorlaşır ve genel yaşam kalitenizi olumsuz etkiler. Yorgunluk bir semptom olarak kilo dalgalanmalarına neden olabilirken, bazı kadınlar kilo kaybı yerine kilo alımı yaşarlar. Bunun nedeni, kanserin vücudun metabolizmasını etkilemesi ve iştahta değişikliklere yol açarak kilo değişikliklerine neden olmasıdır.

DİĞER OLASI ERKEN BELİRTİLER

  • Cinsel ilişki sırasında ağrı
  • Özellikle menopozdan sonra anormal vajinal kanama
  • Hazımsızlık, mide bulantısı veya mide rahatsızlığı
  • Yeni veya devam eden sırt ağrısı ortaya çıktı
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