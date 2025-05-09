Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı
Yumurtaları yıllardır yanlış saklıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Yeni araştırmalar, yumurtaların geleneksel dik konum yerine yatay olarak saklanmasının çatlama ihtimalini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu. Deneylerde, ortasından darbe alan yumurtaların daha dayanıklı olduğu görülürken, bu bulgu ambalaj tasarımlarını ve mutfak alışkanlıklarını değiştirebilir.
Mutfak alışverişinin vazgeçilmez besini olan yumurtalar, genellikle karton kutular içinde sivri uçları yukarı bakacak şekilde dizilmiş halde satılıyor. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yapılan yeni bir araştırma, bu yaygın yöntemin yumurtaları korumada en etkili yol olmadığını söylüyor.