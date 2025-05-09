Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı

Yumurtaları yıllardır yanlış saklıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Yeni araştırmalar, yumurtaların geleneksel dik konum yerine yatay olarak saklanmasının çatlama ihtimalini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu. Deneylerde, ortasından darbe alan yumurtaların daha dayanıklı olduğu görülürken, bu bulgu ambalaj tasarımlarını ve mutfak alışkanlıklarını değiştirebilir.

Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı - 1

Mutfak alışverişinin vazgeçilmez besini olan yumurtalar, genellikle karton kutular içinde sivri uçları yukarı bakacak şekilde dizilmiş halde satılıyor. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yapılan yeni bir araştırma, bu yaygın yöntemin yumurtaları korumada en etkili yol olmadığını söylüyor.

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Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı - 2

Daily Mail'de yer alan habere göre; Laboratuvarda gerçekleştirilen deneylerde, çiğ tavuk yumurtalarının farklı konumlarda dikey  (sivri uç aşağı ya da yukarı) ve yatay bırakıldıklarında nasıl tepki verdikleri test edildi. Toplamda 180 yumurta, üç farklı yükseklikten (8, 9 ve 10 milimetre) düşürüldü. Sonuçlar dikkat çekiciydi: Yatay konumda bırakılan yumurtalar, dikey olanlara kıyasla çok daha az kırıldı.

Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı - 3

Özellikle 8 mm’lik düşüşlerde, dikey konumda bırakılan yumurtaların yarısından fazlası çatlamışken, yatay pozisyondaki yumurtaların sadece %10’u zarar gördü. Ayrıca yapılan basınç testlerinde de yatay konumda bulunan yumurtaların daha fazla kuvvete dayanabildiği gözlemlendi.

Araştırmacılara göre bu farkın temel nedeni, yumurtaların orta bölgesinin yapısal olarak daha esnek olması. Yumurtalar bu kısımlarından darbe aldıklarında, enerjiyi daha iyi absorbe edebiliyor ve böylece çatlama ihtimali azalıyor. Araştırmacılar bu durumun, yumurtaların uçlarının aksine ortasının daha sağlam olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı - 4

Çalışmada ayrıca, yumurtaların dik konumda daha sağlam olduğu yönündeki yaygın inancın yanlış olduğu da ifade ediliyor. Elde edilen veriler, yumurtaların yatay olarak yerleştirildiğinde daha yüksekten düşmeye bile dayanabildiğini gösteriyor.


Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı - 5

Bu bulguların, yumurta ambalajlama sistemlerinde köklü değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor. Özellikle yumurtaların daha kırılgan olan uçlarını koruyacak şekilde tasarlanacak yeni ambalajlar, taşıma sırasında oluşan kayıpların önüne geçebilir.

Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı - 6

Uzmanlar, bu tür mekanik bilgilerin koruyucu ekipman tasarımından ilaç dağıtımına kadar pek çok alanda kullanılabileceğini düşünüyor.

Yumurtalarla ilgili bu şaşırtıcı sonuçlar, Communications Physics dergisinde yayımlanan kapsamlı bir makalede kamuoyuyla paylaşıldı.

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