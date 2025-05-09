Yumurtayı yıllardır yanlış saklıyormuşuz: Bilim insanları en iyi yolu açıkladı

Özellikle 8 mm’lik düşüşlerde, dikey konumda bırakılan yumurtaların yarısından fazlası çatlamışken, yatay pozisyondaki yumurtaların sadece %10’u zarar gördü. Ayrıca yapılan basınç testlerinde de yatay konumda bulunan yumurtaların daha fazla kuvvete dayanabildiği gözlemlendi.



Araştırmacılara göre bu farkın temel nedeni, yumurtaların orta bölgesinin yapısal olarak daha esnek olması. Yumurtalar bu kısımlarından darbe aldıklarında, enerjiyi daha iyi absorbe edebiliyor ve böylece çatlama ihtimali azalıyor. Araştırmacılar bu durumun, yumurtaların uçlarının aksine ortasının daha sağlam olduğunu gösterdiğini vurguluyor.