Yunus Günçe ile Işık Selin Kuyumcu evlendi

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, sunucu ve yazar Yunus Günçe, bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine girdi.
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Birçok dizi ve filmde rol alan ardından ise katıldığı Survivor 2016 yarışmasıyla ününü geniş kitlelere ulaştıran Yunus Günçe,
tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu
ile birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
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İkilinin düğününe usta oyuncu Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hakan Altıner olmak üzere birçok ünlü isim de katıldı.
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Avatar Atakan, bir yarışmada birlikte mücadele ettiği Yunus Günçe'nin Işık Selin Kuyumcu ile evlendiğini sosyal medya hesabından düğünden paylaştığı bir video ile duyurdu.
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İkilinin mutlu gününden kareler kendileri ve davetliler tarafından da sosyal medyada yayınlandı.
İşte düğünden yansıyan diğer kareler...
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