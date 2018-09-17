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Yunus Günçe ile Işık Selin Kuyumcu evlendi

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, sunucu ve yazar Yunus Günçe, bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine girdi.

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    Birçok dizi ve filmde rol alan ardından ise katıldığı Survivor 2016 yarışmasıyla ününü geniş kitlelere ulaştıran Yunus Günçe, tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu ile birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
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    İkilinin düğününe usta oyuncu Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hakan Altıner olmak üzere birçok ünlü isim de katıldı.
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    Avatar Atakan, bir yarışmada birlikte mücadele ettiği Yunus Günçe'nin Işık Selin Kuyumcu ile evlendiğini sosyal medya hesabından düğünden paylaştığı bir video ile duyurdu.
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    İkilinin mutlu gününden kareler kendileri ve davetliler tarafından da sosyal medyada yayınlandı.

    İşte düğünden yansıyan diğer kareler...
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