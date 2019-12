Yürüyüşe Prenses Charlotte'ın oyuncağı damga vurdu

Business Insider dergisine göre her şeyden önce aile üyelerine verilen hediyelerin envanteri tutuluyor. Her bir hediye ayrıntılarıyla kayıt altına alınıyor. Nerede, ne zaman, kimler tarafından kime verildiği not ediliyor. Aile üyelerinin bu hediyelerle ne yapacağı konusunda da birkaç seçenek var. İngiliz kraliyet ailesi üyeleri, değeri 150 Pound'un altında olan hediyeleri kabul edip kullanabiliyor.