Yürüyüşe Prenses Charlotte'ın oyuncağı damga vurdu

Kraliyet ailesinin üyeleri her gittikleri yerde en değerliden en mütevazıya uzanan geniş bir yelpazede hediye alıyorlar. Kendileri için özel olarak hazırlatılan çiçek buketleri bunlara değil, Aile üyeleri aldıkları bu hediyeleri de bir süre sonra korumalarına teslim ediyorlar. Peki ya sonra o hediyelere ne oluyor dersiniz? Hediyeler için de uymaları gereken belli kurallar var elbette.