Yürüyüşe Prenses Charlotte'ın oyuncağı damga vurdu

Babası Prens Charles'tan sonra tahta çıkacak olan Prens William, geleneksel Noel kutlamasına eşi Kate Middleton, iki büyük çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile el ele tutuşarak gitti. İki çocuk ilk kez ailenin geri kalan üyelerinde 400 metrelik o yolda yürüdü. O geçiş sırasında da en çok ilgiyi çiftin çocukları George ve Charlotte gördü.
Ağabeyi biraz daha utangaç davranırken küçük prenses herkesten rol çaldı. Başlarda o da çekingen olsa da sonradan açıldı ve kendisine gösterilen sevgiye karşılık verdi.
Bu arada Charlotte'a çiçek buketlerinin yanı sıra bir pembe flamingo ile bir de oyuncak bebek hediye edildi. Ne olduysa bundan sonra oldu.
Kullandığı her şey yok satan, ülke ekonomisi için değeri 4.3 milyar dolar ile ifade edilen İngiltere Kraliyeti'nin dördüncü varisi Prenses Charlotte'ın yeni oyuncağı arama rekoru kırdı.
5 ay önce ailesiyle piktikte taktığı 5 dolarlık çantası yok satan Charlotte'ın elinden düşürmediği flamingo balonuna rağbet de rekor düzeye ulaştı. Peki ailesi küçük Charlotte'un hediye edilen o oyuncaklarla oynamasına izin verecek mi?
Kraliyet ailesinin üyeleri her gittikleri yerde en değerliden en mütevazıya uzanan geniş bir yelpazede hediye alıyorlar. Kendileri için özel olarak hazırlatılan çiçek buketleri bunlara değil, Aile üyeleri aldıkları bu hediyeleri de bir süre sonra korumalarına teslim ediyorlar. Peki ya sonra o hediyelere ne oluyor dersiniz? Hediyeler için de uymaları gereken belli kurallar var elbette.
Business Insider dergisine göre her şeyden önce aile üyelerine verilen hediyelerin envanteri tutuluyor. Her bir hediye ayrıntılarıyla kayıt altına alınıyor. Nerede, ne zaman, kimler tarafından kime verildiği not ediliyor. Aile üyelerinin bu hediyelerle ne yapacağı konusunda da birkaç seçenek var. İngiliz kraliyet ailesi üyeleri, değeri 150 Pound'un altında olan hediyeleri kabul edip kullanabiliyor.
Bazı hediyeler beş yıla kadar depolarda saklanıyor. Bazı değerli hediyeler uzmanlarla görüşüldükten sonra kraliyet koleksiyonuna ekleniyor. Kimi hediyeler de kraliyet ailesine ait müzelerde sergileniyor. Hediyelerin bazıları yardım vakıflarına bağışlanıyor. Eğer bütün bunlar yapılmıyorsa bazı hediyeler atılıyor. Bu kurallara göre Prenses Charlotte'a verilen oyuncaklar konusunda iki olasılık var: Eğer anne ve babası izin verirse onlarla oynayacak. Aksi durumda oyuncaklar bir yardım vakfına bağışlanıp başka çocukları mutlu edecek.