Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı

Yutma güçlüğü veya disfaji, yaşlı yetişkinlerde ve Parkinson, Alzheimer ve felç gibi rahatsızlıkları olan kişilerde yaygındır. Belirtileri arasında ağrı, yiyeceklerin takılıp kalması ve salya akması bulunur. Yetersiz beslenmeye, kilo kaybına ve aspirasyon pnömonisine yol açabilir. Sağlık uzmanlarına danışmak ve yavaş yemek yemek, bu durumu yönetmenize yardımcı olabilir.

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 1

Zaman zaman boğaz ağrısı veya hızlı yemek nedeniyle yutma güçlüğü çekebilirsiniz. Ancak, sık sık yiyeceklerinizi yutmada zorluk çekiyorsanız, bu belirli bozuklukların veya sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

YAŞAM HABERLERİ

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 2

Tıbbi olarak, bu duruma disfaji denir ve birçok durumda yutma imkansız hale gelir. Bu durum yaşlı yetişkinlerde daha yaygındır.

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 3

YUTMA SORUNLARI NEYİ GÖSTERİR?

Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, bunama, felç ve baş ve boyun kanseri gibi ilerleyici nörolojik hastalığı olan kişilerde yutma güçlüğü olabilir.

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 4

Baş, boyun ve göğüs yaralanmaları da yutmayı etkileyebilir. Yaşlı yetişkinlerde, yaşlandıkça kasların zayıflaması veya kaybı nedeniyle oluşur ve bu da yutma kaslarını da etkiler.

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 5

DİSFAJİ BELİRTİLERİ

Mayoclinic'e göre, disfaji belirtileri arasında yutma sırasında ağrı, yutamama, yiyeceklerin boğazda veya göğüste veya göğüs kemiğinin arkasında sıkışmış gibi hissetme, salya akması, ses kısıklığı, yiyeceklerin geri gelmesi (regürjitasyon), sık mide ekşimesi, yiyeceklerin veya mide asidinin boğaza geri gelmesi ve yutarken öksürme veya öğürme sayılabilir.

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 6

Yiyecekleri düzgün bir şekilde yutamamak, vücudunuza yeterli besin ulaşmadığı için yetersiz beslenmeye neden olabilir. Ayrıca kilo kaybına ve dehidratasyona da yol açabilir. Birçok kişi düzgün sıvı alamamaktadır.

Ayrıca yiyecek veya sıvının hava yoluna ulaşarak yiyecekleri yutmaya çalışırken akciğerlere bakteri girmesine neden olarak aspirasyon pnömonisine de neden olabilir.

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 7

Bu ayrıca yiyecek veya içeceğin boğazda sıkışması nedeniyle boğulma riskine de yol açabilir. Yiyeceklerin hava yolunu tamamen tıkaması durumunda, insanlar ölüm riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Bazı insanlar stres ve kaygı nedeniyle de sorun yaşayabilirken, bazılarında uygun olmayan şekilde takılan takma dişler veya sallanan dişler bu soruna yol açabilir.

Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı - 8


Bu sorunla karşılaşanlar, kasları eğitmek veya altta yatan başka bir sorunu düzeltmek için bazı boğaz egzersizleri önerebilecek sağlık uzmanlarına başvurmalıdır.

Yutma sorunlarını önlemenin bir diğer yolu da, bu zorluğun hızlı yemekten kaynaklanması durumunda yavaş yemek ve yemeğinizi iyi çiğnemektir.

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