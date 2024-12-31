Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı
Yutma güçlüğü veya disfaji, yaşlı yetişkinlerde ve Parkinson, Alzheimer ve felç gibi rahatsızlıkları olan kişilerde yaygındır. Belirtileri arasında ağrı, yiyeceklerin takılıp kalması ve salya akması bulunur. Yetersiz beslenmeye, kilo kaybına ve aspirasyon pnömonisine yol açabilir. Sağlık uzmanlarına danışmak ve yavaş yemek yemek, bu durumu yönetmenize yardımcı olabilir.
Zaman zaman boğaz ağrısı veya hızlı yemek nedeniyle yutma güçlüğü çekebilirsiniz. Ancak, sık sık yiyeceklerinizi yutmada zorluk çekiyorsanız, bu belirli bozuklukların veya sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.