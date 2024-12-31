Yutma bozukluğunuz mu var? Gizli riskleri ortaya çıktı

Yiyecekleri düzgün bir şekilde yutamamak, vücudunuza yeterli besin ulaşmadığı için yetersiz beslenmeye neden olabilir. Ayrıca kilo kaybına ve dehidratasyona da yol açabilir. Birçok kişi düzgün sıvı alamamaktadır.



Ayrıca yiyecek veya sıvının hava yoluna ulaşarak yiyecekleri yutmaya çalışırken akciğerlere bakteri girmesine neden olarak aspirasyon pnömonisine de neden olabilir.