Yüz tipine göre makyaj tüyoları
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Hangi yüz tipine sahipsiniz? Oval, uzun, üçgen, kare ya da yuvarlak tiplerine göre nasıl makyaj yapmak gerekir? İşte yüz tiplerine göre uygulanması gereken makyaj teknikleri ve hileleri...
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1
Uzun yüz tipine göre makyaj
Bu yüz tipinde enine çizgilerin hakim olduğu makyaj yapılmalı. Alın ve çene bölgesi, ten renginden bir ton koyu fondötenle kapatılmalı. Elmacık kemiklerini ve çeneyi ön plana çıkarmak, çeneden şakaklara doğru allık uygulayarak uzun yüzü daha dengeli göstermek önemli.
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2
Yuvarlak yüz tipine göre makyaj
Yuvarlak hatları keskinleştirmek için köşeli ve düz çizgiler uygulanmalı. Çene ve elmacık kemiklerini belirgin hale getirmek, yüzü daha keskinleştirecektir. Göz makyajında gölgelendirme hafif yukarı doğru, çekik olmalı. Şakaklara ve elmacık kemiklerinin altına kontür uygulaması, yüzü daha uzun göstermeye yardım eder. Aynı şekilde aydınlatıcıyı alnın ortasına ve çeneye uygulamak da etkili sonuç verir. Ön plana çıkarılmaması gereken bölgeler, koyu renk fondötenle kapatılmalı.
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3
Kare yüz tipine göre makyaj
Amaç keskin yüz hatlarını yuvarlaklaştırmak olmalı. Yüzün alt kısmındaki genişliği daraltmak için bu kısma koyu renk fondötenle gölgelendirme yapılmalı. Alnın ve çenenin genişliğini biraz daha dar göstermek için kontür uygulamasını alnın yanlarına ve çene köşelerine doğru yapmak gerekir. Elmacık kemiklerine, alnın orta kısmına ve çenenin ortasına aydınlatıcı uygulanmalı. Allık, yanaklara üçgen şeklinde sürülebilir.
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4
Üçgen yüz tipine göre makyaj
Alın bölgesi dar, çene bölgesi geniş olan bu yüz tipinde alnı biraz daha geniş göstermek önemli. Bu nedenle aydınlatıcıyı şakaklara uygulamak gerekir. Yüzün daha geniş kısmı olan çene çizgisine ve elmacık kemiklerinin altına kontür uygulaması yapılmalı. Allık, geniş bir çizgi halinde elmacık kemiklerinin üzerine uygulanmalı.
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5
Oval yüz tipine göre makyaj
Bu yüz tipi hemen her tip makyajın kolaylıkla uygulanabildiği ideal yüz tipi olarak bilinir. Yüze daha derin bir ifade katmak için allık, elmacık kemiklerinden kulağın üst kısmına doğru sürülmeli. Oval yüzde alnın genişliğini azaltmak için alında, saç diplerine yakın kısımlara kontür uygulaması yapılabilir. Elmacık kemiklerinin tam üzerine aydınlatıcı sürmek iyi sonuç verecektir.