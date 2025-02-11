Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi

Pankreas kanseri, her yıl yaklaşık 9.558 kişinin ölümüne neden oluyor ve bu kişilerin yüzde 70'inden fazlası, hastalık teşhis edildikten sonraki bir yıl içinde hayatını kaybediyor. Pankreas kanserinin erken belirtileri, genellikle belirgin bir şekilde seyretmiyor, bu nedenle tanı koymak zorlaşabiliyor ancak uzmanlar, pankreas kanseri semptomlarının 7 işaretle ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi - 1

Pancreatic Cancer UK tarafından yapılan açıklamaya göre, pankreas kanseri belirtileri, hastalık ilerledikçe fark edilir hale geliyor. 

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Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi - 2

Uzmanlar, ailesinde daha önce pankreas kanseri görülen bireylerin daha büyük risk altında olduğunu vurguluyor.

Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi - 3

Pankreas kanseri, pankreastaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalarak tümör, lezyon veya kitle şeklinde bir yumru oluşturması sonucu meydana gelir.

Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi - 4

Pankreas kanserinin birkaç farklı formu bulunuyor. Bunlardan en yaygın olanı, 'pankreas duktal adenokarsinomu' adıyla biliniyor.

Nöroendokrin kanserler ise daha farklı tedavi yaklaşımları gerektirebliyor. 

Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi - 5

Pankreas kanserinin erken dönemlerinde genellikle belirgin semptomlar görülmeyebilir ancak dikkat edilmesi gereken bazı işaretler şunlardır:

  • Hazımsızlık: Göğüs, üst karın veya boğazda ağrılı, yanma hissi.
  • Karın ve sırt ağrısı: Üst karın bölgesinde başlayan ağrı, zamanla sırt bölgesine yayılabilir.
  • Dışkıdaki değişiklikler: İshal, kabızlık ve yağlı, kokulu dışkı (steatore).
  • Açıklanamayan kilo kaybı: Farkında olmadan ciddi miktarda kilo kaybı.
Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi - 6

  • Sarılık: Ciltte ve gözlerde sararma, koyu renkli idrar, soluk renkli dışkı ve kaşıntılı cilt.
  • İştah kaybı: Yemek yeme isteğinde azalma.
  • Yeni gelişen diyabet: Kandaki şeker seviyesinin yüksek olduğu durum.
  • Sindirim sorunları: Yiyecekleri sindirmekte zorlanma, şişkinlik, aşırı gaz çıkarmak, geğirmek ve çabuk doygunluk hissi.

Bu belirtiler pankreas kanserinin habercisi olabilir. Ölümcül hastalığın ilerlememesi için erken tanı büyük önem taşır.

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