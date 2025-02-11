Yüzde 70'lik ölüm oranına sahip: Sessiz kanserin 7 belirtisi
Pankreas kanseri, her yıl yaklaşık 9.558 kişinin ölümüne neden oluyor ve bu kişilerin yüzde 70'inden fazlası, hastalık teşhis edildikten sonraki bir yıl içinde hayatını kaybediyor. Pankreas kanserinin erken belirtileri, genellikle belirgin bir şekilde seyretmiyor, bu nedenle tanı koymak zorlaşabiliyor ancak uzmanlar, pankreas kanseri semptomlarının 7 işaretle ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.
Pancreatic Cancer UK tarafından yapılan açıklamaya göre, pankreas kanseri belirtileri, hastalık ilerledikçe fark edilir hale geliyor.