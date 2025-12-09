Yüzlerce Golden bir araya geldi dünya rekoru denendi

Etkinliği düzenleyen Fausto Duperre, yaptığı açıklamada "Daha önce hiç bu kadar büyük bir toplantı yapılmamıştı ve Vancouver'ın bin 685 golden retriever rekorunu kırmanın tarihi bir olay olacağına inanıyorum," dedi. "Etrafınıza bakarsanız, bunu yüzde yüz başardık." dedi.

Duperre, katılımı doğrulamak için on kişinin hazır bulunduğunu ve kesin sayıların teyit edildikten sonra açıklanacağını söyledi.

Daha önce bin 685 golden retriever ile rekoru elinde bulunduran Vancouver kentini geçeceklerine emin olduğunu aktardı.