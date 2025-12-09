Yüzlerce Golden bir araya geldi dünya rekoru denendi
09.12.2025 10:16
Reuters
Güney Amerika ülkesi Buenos Aires'te yüzlerce golden retriever cinsi köpek sahipleri bir araya geldi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BAŞLADI
Buenos Aires'te "Altın Dalga" isimli organizasyon sosyal medyada başladı ve kısa sürede karşılık buldu. Başkentteki Bosques de Palermo parkında kitlesel bir buluşmaya dönüştü.
RENKLİ KOSTÜMLERLE YILDIZ OLDULAR
Her yaştan parlak tüylü köpekler, çamura bulanan yaramaz yavrular, renkli kostümleri olan sevimli köpekler organizasyonun yıldızı oldu. Sahipleri ise Arjantin içeceği olan yerba mate içip fotoğraflar çekerek zaman geçirdiler.
REKOR TEYİT EDİLİYOR
Etkinliği düzenleyen Fausto Duperre, yaptığı açıklamada "Daha önce hiç bu kadar büyük bir toplantı yapılmamıştı ve Vancouver'ın bin 685 golden retriever rekorunu kırmanın tarihi bir olay olacağına inanıyorum," dedi. "Etrafınıza bakarsanız, bunu yüzde yüz başardık." dedi.
Duperre, katılımı doğrulamak için on kişinin hazır bulunduğunu ve kesin sayıların teyit edildikten sonra açıklanacağını söyledi.
Daha önce bin 685 golden retriever ile rekoru elinde bulunduran Vancouver kentini geçeceklerine emin olduğunu aktardı.