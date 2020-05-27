Yüzlerce hayvan fon yetersizliği nedeniyle öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya
Galler'de bir hayvanat bahçesi kaynak eksikliği yüzünden açlık tehlikesi altındaki yüzlerce hayvanı öldürmek zorunda kalabileceğini söyledi.
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27.05.2020 - 16:42
Borth Vahşi Hayvan Krallığı'nın sahipleri Tracy ve Dean Tweedy corona virüs tecridi sırasında sadece bir hafta yetecek paraları kalmasından endişe duyuyor.
Hayvanat bahçesinin yayımladığı videonun altyazısında, "Borth Vahşi Hayvan Krallığı'nda finansal açıdan işlerin kötü göründüğünü söylemekten üzüntü duyuyorum" ifadeleri yer alıyor.
Yapılan açıklamada, "Muhtemelen bir haftalık paramız kaldı, sonrasında hayvanlarımızın bazılarını sahiplendirmeye bakmaya başlamak ya da yuva bulamadığımız hayvanları son çare olarak öldürmek durumunda kalacağız" denildi.
“Uzun ve sakin kış sezonunun" ardından zaten zorluk çeken hayvanat bahçesi hükümetin özel olarak hayvanat bahçelerine ayırdığı fonun sadece İngiltere'deki işletmelere verileceği ortaya çıktıktan sonra sorunun büyüdüğünü söyledi.
“Şimdi her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullanan hayvanat bahçesi, "Her şeye rağmen her zamanki gibi pes etmemeye kararlıyız" dedi.
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