Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi

Lindsay Lohan, Christina Aguilera ve Anne Hathaway gibi birçok Hollywood yıldızının başvurduğu renuva yöntemi, sıra dışı içeriği nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyor.

Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi - 1

Hollywood’da giderek yaygınlaşan bu yeni estetik trendi, geleneksel dolgu maddelerine alternatif olarak öne çıkıyor. Ölmüş insanlardan alınan ve özel işlemlerden geçirilerek sterilize edilen yağ dokularından üretilen renuva, herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmiyor.

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Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi - 2

Renuva, vücuda enjekte edildiğinde yeni yağ hücrelerinin oluşmasını teşvik ediyor. Vücut, bu maddeyi bir ''iskelet'' gibi kullanarak zamanla bölgeyi kendi hücreleriyle yeniden yapılandırıyor. Dermatoloji kaynaklarına göre, bu yenilikçi enjeksiyon, Hollywood’un önde gelen isimleri arasında sessizce popülerleşmeye başladı.

Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi - 3

Özellikle Lindsay Lohan’ın son görünümü, bu tartışmayı alevlendirdi. Watch What Happens Live programına katılan ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklikler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok kişi, porselen gibi bir ciltle kamera karşısına geçen yıldız ismin estetik müdahaleler sonrası böyle göründüğünü öne sürdü.

Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi - 4

Üstelik bu yönteme başvuranlar yalnızca ünlü isimler değil. The Mirror'da yer alan habere göre, New York’ta yaşayan 67 yaşındaki sanat yönetmeni Dianne Stasi de geleneksel dolgu maddeleri yerine renuva’yı tercih etti. Stasi, "Eski dolgularım 4-6 ay dayanıyordu ama Renuva'nın yıllarca etkisini sürdürebileceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi - 5

New York’lu ünlü dermatolog Dr. Howard Sobel ise Renuva’yı ezber bozan bir yöntem olarak tanımlıyor. Uzman isim, ''Ameliyat yok, iyileşme süresi yok. İşlem, vücudun kendi dokusunu üretmesiyle zamanla daha iyi bir hal alıyor'' dedi. Estetik uzmanı Dr. Paul Jarrod Frank ise bu yöntemin, özellikle doğal görünüme önem veren hastalar arasında rağbet gördüğünü belirtiyor.

Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi - 6

Renuva; yüz, boyun, eller gibi bölgelerin yanı sıra cerrahi olmayan kalça şekillendirme gibi alanlarda da kullanılabiliyor.

İçeriği, ölü insan dokusundan elde edilmesi nedeniyle bazı etik tartışmalara yol açsa da, kullanıcılar mevcut özellikten pek de rahatsızlık duymuyor. Dianne Stasi bu durumu, ''Bir tür tıbbi nakil'' olarak değerlendiriyor.

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