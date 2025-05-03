Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi
Lindsay Lohan, Christina Aguilera ve Anne Hathaway gibi birçok Hollywood yıldızının başvurduğu renuva yöntemi, sıra dışı içeriği nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyor.
Hollywood’da giderek yaygınlaşan bu yeni estetik trendi, geleneksel dolgu maddelerine alternatif olarak öne çıkıyor. Ölmüş insanlardan alınan ve özel işlemlerden geçirilerek sterilize edilen yağ dokularından üretilen renuva, herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmiyor.