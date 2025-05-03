Yüzlerine ölü insan derisi enjekte ediyorlar: Hollywood yıldızlarının ürkütücü estetik trendi

Renuva; yüz, boyun, eller gibi bölgelerin yanı sıra cerrahi olmayan kalça şekillendirme gibi alanlarda da kullanılabiliyor.



İçeriği, ölü insan dokusundan elde edilmesi nedeniyle bazı etik tartışmalara yol açsa da, kullanıcılar mevcut özellikten pek de rahatsızlık duymuyor. Dianne Stasi bu durumu, ''Bir tür tıbbi nakil'' olarak değerlendiriyor.