Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum geliyor. Kadroya iki yeni oyuncu

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Grinin Elli Tonu serisiyle şöhreti yakalayan Jamie Dornan ve Leo Woodall projeye dahil oldu. Dornan, filmde; Aragorn'un kullandığı bir takma ad olan Strider'ı, Woodall ise Halvard'ı canlandıracak.

Öte yandan Strider karakterini, serinin önceki filmlerinde Viggo Mortensen canlandırmıştı.

Merakla beklenen “Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum” filminin 17 Aralık 2027 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.