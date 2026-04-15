Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum geliyor. Kadroya iki yeni oyuncu
15.04.2026 10:16
NTV - Haber Merkezi
Andy Serkis’in yönetmenliğini üstlendiği "Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum" için bekleyiş sürüyor. Hazırlıkları devam eden filme iki yeni oyuncu daha katıldı.
Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi genişlemeye devam ediyor. J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmi "Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum" için heyecan dorukta.
Çekimlerinin mayıs ayında başlaması beklenen "Lord of the Rings: Hunt for Gollum" filminin senaryosunu Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou kaleme aldı.
Andy Serkis'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, tek yüzüğün etkisiyle zamanla yozlaşan Gollum’un kaçış hikayesine odaklanacak.
KADRO ŞEKİLLENİYOR
Usta oyuncu Ian McKellen'ın Gandalf, Lee Pace'in Thranduil, Elijah Wood'un Frodo Baggins’i yeniden canlandıracağı filmde, Gollum rolünü yine Andy Serkis üstlenecek. “Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum” filminde Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet da Marigol rolüyle yer alacak.
İKİ OYUNCU DAHA KATILDI
Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Grinin Elli Tonu serisiyle şöhreti yakalayan Jamie Dornan ve Leo Woodall projeye dahil oldu. Dornan, filmde; Aragorn'un kullandığı bir takma ad olan Strider'ı, Woodall ise Halvard'ı canlandıracak.
Öte yandan Strider karakterini, serinin önceki filmlerinde Viggo Mortensen canlandırmıştı.
Merakla beklenen “Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum” filminin 17 Aralık 2027 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.