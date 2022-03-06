Yüzüklerin Efendisi serisinde Gollum'u canlandıran Britanyalı aktör Andy Serkis, katıldığı programda karakterinin ağzından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dalga geçti. Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisinde Gollum'u canlandıran Britanyalı aktör Andy Serkis, katıldığı programda karakterinin ağzından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tiye aldı. \nIndependent'in haberine göre, ABD'li komedyen Stephen Colbert'in The Late Show'una katılan Serkis, ikonik karakteri Gollum'u yeniden canlandırdı. Serkis, Putin'in Gollum gibi düşünerek hareket ettiğini hayal ederek ufak bir performans sergiledi. Serkis programda, "Bir tarafta Gollum diğer tarafta Sméagol olsun. Ve şunları söyleyecektir: 'Onu istiyorus. Ona ihtiyacımıs var. Kiev'i elde etmeliyis. Hayır kıymetlimiss, yaptırım uygulayacaklar! Yaptırımlar mı? Yaptırımlar, kıymetlimiss? Eğer bir şey yaparlarsa onlara bu b**u iade edeceğiss" ifadelerini kullandı. \nSerkis'in canlandırması hem izleyicilerin hem de Colbert'in beğenisini aldı. Aktör programda ünlü fantastik serideki Gandalf ve Elrond gibi karakterlerin seslerini de taklit etti. Hollywood'un ve eğlence endüstrisinin öne çıkan birçok ismi Serkis gibi Putin'i ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamıştı. 57 yaşındaki aktörün hayranları onu 4 Mart'ta vizyona giren The Batman'de izleyebilir. Robert Pattinson'ın Bruce Wayne'i canlandırdığı filmde Serkis, Batman'in sadık uşağı Alfred'e hayat veriyor. \nWarner Bros, The Batman'i Rusya'da vizyona sokmayacağını duyurmuştu.