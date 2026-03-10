Yüzündeki dövmeler günlerce konuşuldu. Nazan Ünal'ın yeni işi ortaya çıktı

Daha öncesinde çılgın bir hayatı olduğunu ve şimdi farklı bir hayatı tercih ettiğini ifade eden Nazan Ünal, dövmeleriyle ilgili "Çılgınlık zamanlarımda yaptırdım ama artık tövbe ettim. Sildirmeye de çalıştım ancak yüzümde yanık olunca vazgeçtim" demişti.

Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerin bir anlamı olmadığını belirten Ünal, "Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların ben de açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım" demişti.

Vücudunun her yerinde dövme olduğunu söyleyen Nazan, “Çok acı çektim. Yaşadığım şeyler sonrası kendi bedenime zulmettim. Dövmelerim acılarımı anlatıyor. Rengarenk bir hayatım vardı, insanlar öldürdü. O yüzden bütün vücudum simsiyah oldu” ifadelerini kullanmıştı.