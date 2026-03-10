Yüzündeki dövmeler günlerce konuşuldu. Nazan Ünal'ın yeni işi ortaya çıktı
10.03.2026 10:12
NTV - Haber Merkezi
Katıldığı televizyon programında yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, dövmelerini çılgınlık zamanında yaptırdığını belirtmişti. Ünal'ın yeni mesleği şaşırttı.
Geçtiğimiz aylarda "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına katılan Nazan Ünal, sosyal medyada tanıştığı Burhan adlı bir şahıs tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti. 40 yaşındaki Ünal, yaşadıklarından ziyade yüzündeki dövmelerle günlerce konuşulmuştu.
"DÖVMELERİM ACILARIMI ANLATIYOR"
Daha öncesinde çılgın bir hayatı olduğunu ve şimdi farklı bir hayatı tercih ettiğini ifade eden Nazan Ünal, dövmeleriyle ilgili "Çılgınlık zamanlarımda yaptırdım ama artık tövbe ettim. Sildirmeye de çalıştım ancak yüzümde yanık olunca vazgeçtim" demişti.
Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerin bir anlamı olmadığını belirten Ünal, "Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların ben de açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım" demişti.
Vücudunun her yerinde dövme olduğunu söyleyen Nazan, “Çok acı çektim. Yaşadığım şeyler sonrası kendi bedenime zulmettim. Dövmelerim acılarımı anlatıyor. Rengarenk bir hayatım vardı, insanlar öldürdü. O yüzden bütün vücudum simsiyah oldu” ifadelerini kullanmıştı.
"KİM NE DERSE DESİN, UMRUMDA DEĞİL"
Görünüşünün dikkat çektiğinden bahseden Ünal, bu konuyla ilgili “Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar” demişti.
Nazan Ünal, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Katıldığı programın ardından sosyal medyanın gücünü kullanan Ünal, kendine bir iş kolu yarattı.
TİKTOK ÜZERİNDEN YAYIN YAPIYOR
TikTok üzerinden canlı yayınlar yapmaya başlayan Nazan Ünal, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Üç çocuk annesi olan Nazan Ünal, bu yayınlar üzerinden gelir elde ederek yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Takipçileriyle sohbet eden ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Ünal'ın bir ajansla anlaşması da dikkatlerden kaçmadı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Nazan Ünal, haftalar önce katıldığı programda TikTok üzerinden tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük Burhan Kral tarafından dolandırıldığını öne sürmüştü. Bandırma'dan Düzce'ye taşındığını anlatan Ünal, Burhan'ın kendisini evlilik vaadiyle kandırıp evini sattırdığı ve parasını vermediğini iddia etmişti. Burhan Kral ise hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.