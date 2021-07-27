Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi

Aktör babası Ewan McGregor'un izinden giderek sinema dünyasına adım atan Clara Mathilde McGregor, soluğu tatilde aldı. Geçtiğimiz aylarda yüzünü köpek ısıran McGregor'un zor günleri geride bıraktığı görüldü.

27.07.2021 - 10:03

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 1

İskoç aktör Ewan McGregor'un kendisi gibi aynı mesleği seçen 25 yaşındaki kızı Clara Mathilde, yaşadığı büyük şoku ve kötü günleri geride bıraktı. İtalya'nın Ischia kentinde düzenlenen film festivalinin de konuklarından biri olan Clara McGregor, önceki gün deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 2

FESTİVALİN SON GÜNÜ

Bu yıl 18 ile 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Ischia Global Film Festivali'ne konuk olan Clara McGregor, festivalin son gününü de denizin ve güneşin keyfini çıkararak geçirdi.

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 3

YÜZÜNÜ KÖPEK ISIRMIŞTI

Kahverengi desenli mayosuyla deniz keyfi yapan Clara McGregor, daha sonra şezlonguna uzanıp uzun uzun kitabını okudu. Genç kız, geçen ay korkunç bir olay yaşamış ve yüzü bir köpek tarafından ısırılmıştı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Clara McGregor'ın yara izlerinin tamamen geçtiği de dikkat çekti.

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 4

YÜZÜNDEKİ İZLER SİLİNDİ

Clara Mc Gregor, geçen ay, rol aldığı The Birthday Cake adlı filmin galası için kırmızı halıya çıkmasına yarım saat kala bir köpeğin saldırısına uğramıştı. 

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 5
Yüzünden yaralanan McGregor, başına gelenleri de sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 6

ANNE VE BABASININ EVLİLİĞİ BİTTİ

Clara McGregor, babası, ünlü oyuncu Ewan Mc Gregor'un, yine oyuncu olan Eva Mavrakis ile yaptığı evlilikkten dünyaya gelen dört çocuğundan en büyüğü. Clara'nın, 20 yaşında Jamyan, 19 yaşında Esther ve 10 yaşında Anouk adında üç kardeşi bulunuyor. McGregor ile Mavrakis'in evliliği 1995 ile 2018 arasında devam etti. Çift, daha sonra yollarını ayırdı.

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 7

BABASIYLA ARASI DÜZELDİ

Clara McGregor, her ne kadar çok sevdiğini söylese de annesinden ayrılmasından sonra başka bir aşka yelken açan babasını eleştirmişti. Babası Ewan McGregor'un Fargo filmindeki rol arkadaşı Mary Elizabeth Winstead ile ilişki yaşaması ve annesi Eva Mavrakis'i terk etmesi, Clara'yı kızdırmıştı. Bu konuda babasını sosyal medya hesabından eleştiren Clara, daha sonra babasıyla arasını düzeltmişti.

Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 8
FOTOĞRAFÇI OLMAK İSTİYORDU
Clara McGregor, okul yıllarında ise oyunculuk yerine fotoğrafçı olmaya karar vermişti. Ancak ilerleyen dönemlerde tekrar hem annesi hem babası gibi oyunculuğa yöneldi.
Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi - 9
2017 yılından bu yana kamera karşısında olan McGregor, aralarında Birthday Cake'in de bulunduğu birçok filmde rol aldı.

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