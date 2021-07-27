Yüzünü köpek ısıran Clara Mathilde McGregor'un tatil keyfi

ANNE VE BABASININ EVLİLİĞİ BİTTİ

Clara McGregor, babası, ünlü oyuncu Ewan Mc Gregor'un, yine oyuncu olan Eva Mavrakis ile yaptığı evlilikkten dünyaya gelen dört çocuğundan en büyüğü. Clara'nın, 20 yaşında Jamyan, 19 yaşında Esther ve 10 yaşında Anouk adında üç kardeşi bulunuyor. McGregor ile Mavrakis'in evliliği 1995 ile 2018 arasında devam etti. Çift, daha sonra yollarını ayırdı.