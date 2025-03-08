Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak
Roma İmparatoru Nero tarafından inşa edilen, 26 metre uzunluğundaki Patara Antik Kenti'ndeki deniz feneri, yeniden denizcilerin yolunu aydınlatmaya hazırlanıyor. Bölgede meydana gelen depremler sonrasında yıkılan deniz fenerinin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda binlerce orijinal taş ortaya çıkarılarak deniz feneri, yeniden ayağa kaldırıldı.
Yaklaşık 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Deniz fenerinin çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan taşlar “taş hastanesi’’nde sağlamlaştırıldı. Fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun hazırlanmasının ardından vinç yardımıyla kaldırılarak kuleye konuldu.