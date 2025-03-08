Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak

“ARKEOLOJİ VE BİLİM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ ÖRNEK”

Deniz fenerinin 2 bin yıllık orijinal yapısına, dokusuna ve mimarisine uygun olarak ayağa kaldırıldığının altını çizen Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, fenerin hem bilim camiası hem de arkeoloji camiası için önemli bir örnek olduğunu ifade etti.



Milattan sonra 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından inşa ettirilen deniz fenerinin, 1481 yılında Rodos’ta oluşan deprem ve ardından tsunami sebebiyle yıkıldığı biliniyor. Harabe şeklindeki deniz feneri, liman alanındaki kum tepelerini arasında zamanla kayboldu.



