imsakiye

Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak

Roma İmparatoru Nero tarafından inşa edilen, 26 metre uzunluğundaki Patara Antik Kenti'ndeki deniz feneri, yeniden denizcilerin yolunu aydınlatmaya hazırlanıyor. Bölgede meydana gelen depremler sonrasında yıkılan deniz fenerinin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda binlerce orijinal taş ortaya çıkarılarak deniz feneri, yeniden ayağa kaldırıldı.

Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak - 1

Yaklaşık 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Deniz fenerinin çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan taşlar “taş hastanesi’’nde sağlamlaştırıldı. Fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun hazırlanmasının ardından vinç yardımıyla kaldırılarak kuleye konuldu. 

YAŞAM HABERLERİ

Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak - 2

DENİZ FENERİ UYKUSUNDAN UYANIYOR

Antalya’da bulunan Patara Antik Kentin’deki deniz feneri, restore edilerek tekrar ayağa kaldırılıyor. 1300 yıl ayakta kalan ve deprem sebebiyle yıkılan deniz fenerinin restoresinde sona gelindi.

Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak - 3

Uzmanlar tarafından hassas bir şekilde elden geçirilen ve güçlendirilen taşlar, deniz fenerinin podyumunu oluşturdu. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından vinçler yardımıyla kaldırılarak kuleye yerleştirildi.

Deniz fenerinde çevre düzenlemelerinin yapılması ve sembolik olarak ışığının yeniden yakılarak, ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak - 4

ÇALIŞMALAR BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

İmparator Nero’nun “ Ben imparator Nero, bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadelerinin yer aldığı yazıt ve yunus kabartması ile fenerin kubbesinin de tamamlanmasıyla deniz fenerindeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak - 5

İKİ TANE ÖZEL YAZIT BULUNUYOR 

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, yaptığı açıklamada “ Deniz feneri, mimari form olarak kare podyum ve merkezde ana kaya üzerine iç içe geçmiş 2 silindirden oluşuyor. Fenerin üzerindeki sahanlıkta da ateş yanmaktaydı. Şimdi o bölgeyi, kubbesini de tamamlamak üzereyiz. İmparator Nero ve Likya Valisi Sextus Marcus Priscus'a atfedilen 2 tane özel yazıt bulunuyor." diye konuştu.

Yüzyıllar sonra uykusundan uyanıyor: Yeniden denizcilerin yolunu aydınlatacak - 6

“ARKEOLOJİ VE BİLİM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ ÖRNEK”

Deniz fenerinin 2 bin yıllık orijinal yapısına, dokusuna ve mimarisine uygun olarak ayağa kaldırıldığının altını çizen Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, fenerin hem bilim camiası hem de arkeoloji camiası için önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

Milattan sonra 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından inşa ettirilen deniz fenerinin, 1481 yılında Rodos’ta oluşan deprem ve ardından tsunami sebebiyle yıkıldığı biliniyor. Harabe şeklindeki deniz feneri, liman alanındaki kum tepelerini arasında zamanla kayboldu.

DAHA FAZLA GÖSTER