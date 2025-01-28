Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız?
Yeni bir araştırma, Z kuşağı ve milenyum kuşağının, meslek hayatında ebeveynlerine göre daha fazla zorluk yaşadığını ortaya koydu. Çalışmanın başındaki Cyrus Beschloss, Z kuşağının alaycı olduğuna dair yaratılan algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
CNBC ve Generation Lab tarafından yapılan ankete göre, 18-34 yaş arasındaki 1.039 genç yetişkinin yüzde 55’i ev satın almanın, yüzde 44’ü iş bulmanın, yüzde 55’i ise kariyerde yükselmenin eskiye göre daha zor olduğunu belirtti.