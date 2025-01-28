Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız?

Gençlerin yaklaşık yüzde 50’si, enflasyonun gelecekte mali durumlarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Diğer yandan piyasaya güvenmeyen yüzde 37’lik kesimin ise çocukluklarında yaşadıkları finansal krizlerin etkisi altında oldukları tahmin ediliyor.

Ancak Beschloss, tüm bu endişelere rağmen, araştırma sonuçlarında umut verici unsurlar olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 68’i toplam borçlarının 20.000 dolardan az olduğunu ve yüzde 65’i öğrenci kredisi borçlarının evlenmelerini, aile kurmalarını ya da ev satın almalarını engellemediğini ifade etti.