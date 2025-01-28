Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız?

Yeni bir araştırma, Z kuşağı ve milenyum kuşağının, meslek hayatında ebeveynlerine göre daha fazla zorluk yaşadığını ortaya koydu. Çalışmanın başındaki Cyrus Beschloss, Z kuşağının alaycı olduğuna dair yaratılan algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız? - 1

CNBC ve Generation Lab tarafından yapılan ankete göre, 18-34 yaş arasındaki 1.039 genç yetişkinin yüzde 55’i ev satın almanın, yüzde 44’ü iş bulmanın, yüzde 55’i ise kariyerde yükselmenin eskiye göre daha zor olduğunu belirtti.

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Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız? - 2

Generation Lab'ın kurucusu Cyrus Beschloss, genç nesillerin işten işe geçiş yaptığı yönündeki yaygın teorinin de bu araştırma ile çürütüldüğünü ifade etti.

Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız? - 3

Çalışmaya katılan gençlerin yüzde 43’ü işverenlerine sadık olduklarını belirtirken, katılımcıların yüzde 55’i ise terfi almanın daha zor olduğunu öne sürdü. Beschloss, “Z kuşağı çalışanları hakkında, iyi bir yaşam standardı için maaşlarını alıp sessizce işten ayrıldıkları yönünde alaycı bir algı var'' dedi.

Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız? - 4

Gençlerin yaklaşık yüzde 50’si, enflasyonun gelecekte mali durumlarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Diğer yandan piyasaya güvenmeyen yüzde 37’lik kesimin ise çocukluklarında yaşadıkları finansal krizlerin etkisi altında oldukları tahmin ediliyor.

Ancak Beschloss, tüm bu endişelere rağmen, araştırma sonuçlarında umut verici unsurlar olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 68’i toplam borçlarının 20.000 dolardan az olduğunu ve yüzde 65’i öğrenci kredisi borçlarının evlenmelerini, aile kurmalarını ya da ev satın almalarını engellemediğini ifade etti.

Z kuşağı, ebeveynlerinden daha mı şanssız? - 5

Wealth Management’ın baş danışmanı Blair DuQuesnay, "X kuşağı, tüm kariyerleri boyunca tek bir işte çalıştı, ardından emekli oldu. Artık böyle bir şey yok" diyerek, iş gücündeki değişen dinamiklere dikkat çekti.

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