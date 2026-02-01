Z kuşağı ve yaşlı yönetici çatışması 56 milyar dolar kaybettirdi
01.02.2026 11:57
NTV - Haber Merkezi
İş yerinde yaşanan kuşaklar arası çatışma maddi kayıplara da neden oluyor. Z kuşağı ve yönetici arasındaki uyumsuzluk 56 milyar dolar kaybettiriyor.
Forbes'da yer alan habere göre Z kuşağı ve baby boomers kuşağı (1946-1964 yılları arasında doğan kuşak) arasındaki çatışmalar iş ortamını olumsuz etkiliyor. Huzursuzluktan ziyade maddi kayıplara da neden oluyor. ABD’de yapılan bir incelemeye göre Z kuşağı ve baby boomers kuşağı arasındaki gerilimin yıllık üretkenlik kaybına bedeli 56 milyar dolar. Kuşaklar arasında birçok konuda çatışma yaşanıyor bu çatışmaların en temel tetikleyicisi yapay zekayı benseme durumu oluyor.
YAPAY ZEKA ÇATIŞMASI
Araştırmalara göre baby boomers yöneticilerin yüzde 60'ı yapay zeka merkezli bakış açısının müşteri ilişkilerini yok ettiğini savunuyor. Buna karşı olarak da Z kuşağı çalışanların yüzde 64'ü de yöneticilerinin yapay zekaya olan karşıtlığının yeniliği öldürdüğünü ve zamanı yakalayamamaya neden olduğunu düşünüyor.
İŞ YAŞAM DENGESİ
Z kuşağı ve boomers iş-yaşam dengesi konusundaki yaklaşımlarından dolayı da birbiriyle sorun yaşıyor. Z kuşağının yüzde 71'i çalışılan saat sayısından çok elde edilen sonuca odaklanılmasının gerektiğini savunuyor.
İş yerinde yaşanan toksit iş kültürünün nedenini ise boomer kuşaktaki yöneticisinin tavırlarına bağlıyor. Boomer yöneticiler ise yüzde 64 oranında Z kuşağının iş-yaşam dengesini işin zararına olacak şekilde önceliklendirdiğini iddia ediyor.