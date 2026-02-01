Z kuşağı ve yaşlı yönetici çatışması 56 milyar dolar kaybettirdi

Forbes'da yer alan habere göre Z kuşağı ve baby boomers kuşağı (1946-1964 yılları arasında doğan kuşak) arasındaki çatışmalar iş ortamını olumsuz etkiliyor. Huzursuzluktan ziyade maddi kayıplara da neden oluyor. ABD’de yapılan bir incelemeye göre Z kuşağı ve baby boomers kuşağı arasındaki gerilimin yıllık üretkenlik kaybına bedeli 56 milyar dolar. Kuşaklar arasında birçok konuda çatışma yaşanıyor bu çatışmaların en temel tetikleyicisi yapay zekayı benseme durumu oluyor.