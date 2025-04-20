Z ve Y kuşağının en büyük hayali ne? Araştırma ortaya koydu
İngiltere merkezli bir seyahat firmasının yaptığı araştırmaya göre, genç yetişkinlerin hayallerini artık evlenmek ya da ev sahibi olmak değil, uzun yolculuklara çıkabilmek süslüyor.
The Mirror'da yer alan çalışmada, Z ve Y kuşağının 30 yaşından önceki en büyük arzusunun, uzun bir yolculuğa çıkmak olduğu açıklandı. Geleneksel yaşam hedefleri ikinci planda kalırken, katılımcıların yüzde 27'si, 30'lu yaşlara girmekten korktuğunu belirtti. Yüzde 31'i ise yeterince heyecan dolu deneyimler yaşayamamış olmanın üzüntüsünü taşıdığını bildirdi.