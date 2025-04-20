Z ve Y kuşağının en büyük hayali ne? Araştırma ortaya koydu

İngiltere merkezli bir seyahat firmasının yaptığı araştırmaya göre, genç yetişkinlerin hayallerini artık evlenmek ya da ev sahibi olmak değil, uzun yolculuklara çıkabilmek süslüyor.

Z ve Y kuşağının en büyük hayali ne? Araştırma ortaya koydu - 1

The Mirror'da yer alan çalışmada, Z ve Y kuşağının 30 yaşından önceki en büyük arzusunun, uzun bir yolculuğa çıkmak olduğu açıklandı. Geleneksel yaşam hedefleri ikinci planda kalırken, katılımcıların yüzde 27'si, 30'lu yaşlara girmekten korktuğunu belirtti. Yüzde 31'i ise yeterince heyecan dolu deneyimler yaşayamamış olmanın üzüntüsünü taşıdığını bildirdi.

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Z ve Y kuşağının en büyük hayali ne? Araştırma ortaya koydu - 2

25-29 yaş aralığındaki gençlerle yapılan analiz, bu yaş grubunun günlük rutinden uzaklaşıp büyük bir seyahate çıkma isteğini ortaya koyuyor. Katılımcıların neredeyse yarısı, 30 yaşına basmadan önce büyük bir yolculuğa çıkmayı hedefliyor.

Z ve Y kuşağının en büyük hayali ne? Araştırma ortaya koydu - 3

Dünyayı gezmek, şimdilerde bu yaş grubundakiler için ev almak ya da evlenmekten daha önemli önemli hale gelmiş durumda. Araştırmaya katılanların yüzde 58’i bugüne kadar sadece beş ya da daha az ülke gezdiğini ifade etti.

Z ve Y kuşağının en büyük hayali ne? Araştırma ortaya koydu - 4

Z ve Y kuşağının hayallerini genellikle egzotik kültürleri tanımak, doğa harikalarını yakından görmek ve Tayland, Barbados, Meksika gibi destinasyonları ziyaret etmek süslüyor.

Z ve Y kuşağının en büyük hayali ne? Araştırma ortaya koydu - 5

Ancak katılımcıların yüzde 53’ü, yüksek maliyetlerin bu tür seyahatleri planlamada caydırıcı bir rolü olduğunu ifade ediyor.

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