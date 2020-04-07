Zac Efron: Kaslı vücut aptalca, bir daha asla istemem

Sahil Güvenlik filminde kaslı vücuduyla boy gösteren başrol oyuncularından Zac Efron, öyle bir vücudun "Gerçek olmadığını" ve "Aptalca" olduğunu söyleyerek "Pişmanım, bir daha asla öyle bir vücut istemem" dedi.

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07.04.2020 - 12:40

90'ların sevilen cankurtaran dizisi Sahil guvenlik (Baywatch), karakterlerin fit vucutlariyla akıllarda kaldı. 2017'de çekilen film versiyonu da dizinin izinden gitti.







Filmde Olympian Matt Brody karakterini canlandıran Zac Efron, film için geliştirdiği vücudundan pişmanlık duyduğunu açıkladı. Efron, bir daha asla öyle bir vücuda sahip olmak istemediğini söyledi.







Bir YouTube kanalı programına katılan 32 yaşındaki Amerikali oyuncu, film için aylarca sıkı bir spor programı uyguladığını, organik protein ve sebze ile beslenerek vücut yağ düzeyini yüzde 5'te tuttuğunu belirtti.





Filmdeki gibi kaslı bir vucudun "Gerçek olmadığını" ve "Aptalca" olduğunu vurgulayan Efron, bir daha öyle bir baskı altına girmeyeceğini söyledi.







Bad Neighbours, Hairspray, The Greatest Showman ve High School Musical gibi yapımlarda da rol alan Efron, konuşmasini şu mesajla bitirdi: "Kalbinize iyi baktığınız, beyninize iyi baktığınız sürece iyisiniz."

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