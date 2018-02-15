Zafer Algöz Börü'ye konuk oyuncu oldu (Börü oyuncu kadrosu ve karakterleri)
Dağ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia ortaklığında hayata geçen Börü dizisinin 5. bölümüne usta oyuncu Zafer Algöz konuk oyuncu olarak katıldı. Algöz, 'Mahşerin Ayak Sesleri' adlı 5. bölümde efsanevi Özel Kuvvetler Korgenerali Osman Alan'ı canlandırıyor. İşte Börü dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...
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Star TV'nin sevilen dizisi Börü'nün 5. bölümü “Mahşerin Ayak Sesleri”, 2016 yılının baharında devam ediyor.
Dizinin yeni bölümüne, usta oyuncu Zafer Algöz, "Osman Alan" karakteri ile konuk oluyor.
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Osman Alan (Zafer Algöz), efsanevi Özel Kuvvetler Korgenerali'dir. Terörist başını ülkeye getiren, Bordo Berelilerin teşkilatlanmasında lider rolü oynayan, Ergenekon soruşturmasından dolayı senelerce haksız yere hapis yatan, öykü başladığında yeni tahliye edilmiş ideal Türk komutanıdır.
Börü'nün 5. bölüm fragmanında, aynı zamanda Börü’nün de orkestral müziklerini yapan Lincoln Jeager tarafından İzmir Marşı yorumlanıyor.
Merakla beklenen yeni bölüm 4 Nisan Çarşamba günü Star’da!
BÖRÜ 5. BÖLÜM (MAHŞERİN AYAK SESLERİ) FRAGMANI
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Börü dizisinde Armağan Oğuz'un canlandırdığı Ayı Murat 3. bölümde hayatını kaybetmişti. Oğuz, 4. bölümüyle diziye sosyal medya hesaplarından şu sözlerle veda etti: Sizler benim ailemsiniz, hakkınızı helal edin.
Börü'nün 4. bölümünde ise 3 konuk oyuncu vardı.
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Gökçe Demir (Özge Gürel)
Dizide ilk olarak geçtiğimiz bölümde görünen Özge Gürel'in hayat verdiği Gökçe Demir; F16 savaş uçağı pilotu. Fevriliği ve inisiyatifi eline almasıyla bilinen genç bir üsteğmen.
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Kenan Tümer (Hüseyin Avni Danyal)
Öykümüz başlamadan birkaç ay önce evinde intihar etmiş şekilde bulunan, görünüşe göre hakkındaki suçlamaları kendine yediremeyen ve şerefi uğruna hayatına son veren Üç Başkan'dan sonuncusu. Kemal Boratav'ı teşkilat içinde yetiştiren, Asena Tümer'in de babası olan kayıp, trajik bir kahraman.
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6Ergün Kuyucu
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Dağ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi olan Börü 28 Şubat Çarşamba akşamı Star TV'de başladı.
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Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden oluşuyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan bölümlerin ardından, Börü’nün sinema filmi 2018 sonbaharında vizyona girecek...
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BÖRÜ DİZİSİNİN KONUSU
2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.
Onlar son kale.
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10İşte Börü dizisinin oyuncu kadrosu ve rolleri....
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İrfan Aladağ (Mesut Akusta)
Polis Özel Harekat'ın ilk nesil kurucularından. Üç Başkan diye anılan üç adamdan biri. BÖRÜ'nün adını, ruhunu ve taktiksel doktrinini koyan, hayatını doğuda, batakta, çatakta, asker ve halk ile elele geçirmiş, eşi benzeri zor bulunan bir vatan sevdalısı. Balyoz soruşturmasında safsata delillerle Hasdal hapishanesinde çürümeye terkedilmiş, yine de devletinden umudunu yitirmeyen yaşayan bir efsane.
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Asena Tümer (Ahu Türkpençe)
Asena BÖRÜ timinin belkemiği. Doğruyu yapmaya çalışan, geçmişinden büyük bir yük ile en iyisini başarmaya çalışan bir kadın.
Dünyada çok az yerde bulunan bir şey; sıcak çatışmada görevde erkeklerin ardında değil yanında duran kadın operatörler olması ayrıcalığı, Polis Özel Harekat'ın alameti farikalarından biri. Gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena'nın öyküsü, Türk kadınının cesur ve nitelikli karakterinin bir temsili.
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Kaya Ülgen (Serkan Çayoğlu)
Seri başladığında timin çömezi. Varlıklı bir aileden, kolej mezunu Kaya'nın Polis Özel Harekata katılma sebebi ise hazin ve onun içine maraz olmuş bir öykü. Bu sırrı timdeki arkadaşları bile bilmiyor.
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Kemal Boratav (Murat Arkın)
Kendine tamamen zıt mizaçta olan can dostu Turan ile operasyonlara katılan Kemal, BÖRÜ'nün ülkenin en iyi ve etkili taarruz Özel Harekat timi olarak bilinmesinin bir sebebi. Harvard Üniversitesi, adli antropoloji doktorasını birincilikle veren, tamamen gönüllü olarak Özel Harekat'a katılan bir dahi. İnsanüstü analitik kabiliyetlerinin yarattığı yalnızlığının boğucu gerçekleriyle her saniye cebelleşiyor. Kemal'in hızlı çalışan zekası, onu insanlardan iletişimsel olarak biraz uzak tutuyor.
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Turan Kara (Emir Benderlioğlu)
BÖRÜ'nün en disiplinsiz, en sorunlu üyesi. BÖRÜ ilk bölüm, o uzaklaştırma cezasından döndüğü gün başlıyor. Tüm kusurlarına, fevriliğine, ve zapt edilemez doğasına rağmen gözünü kırpmadan silah arkadaşları ve görevi için tehlikeye keyifle giren bir problem çocuk. Kendi harabeye dönmüş, efkarlarla dolu özel hayatının kefaretini, operasyonlarda dostlarının ve masumların canını kurtararak ödüyor.
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Behçet Orbay (Fırat Doğruloğlu)
BÖRÜ'nün tim lideri, 2014 senesinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler arttıkça endişeleri artan, babacan bir gönül adamı. Emrindekileri kardeşleri gibi gören, onların canlarının sorumluluğunu, kararlarıyla ömür boyu taşımaktan kendini yiyip bitiren, vakur bir lider. Onu yetiştiren, Özel Harekat'ın ilk neslinden İrfan Aladağ'ın Balyoz soruşturması bünyesinde Hasdal'da haksız yere tutuklu yargılanması en büyük dertlerinden. Buna rağmen görevini eksiksiz yerine getiren, devletinin bir dediğini iki etmeyen bir öncü.
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Barbaros Çepni (Ahmet Pınar)
Barbaros, telsiz kodu 34 50 olan BÖRÜ'nün mekaniği ve üçüncü unsur lideri. Atölyesinde mucit, sahada 'breach' uzmanı, Barbaros iyi niyeti, cesareti ve dostlarına olan sarsılmaz inancıyla 34 50 unsurlarının en kıdemli üyelerinden biri. Babası bir Kıbrıs gazisi olan Barbaros, Yıldız Teknik Makine Mühendisliği mezunu, mektepli Polis Özel Harekatçılardan.
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Tolga Erlik (Can Nergis)
BÖRÜ'nün gözü, kulağı ve istihbaratından sorumlu TEM görevlisi Tolga, timin fahri üyelerinden. Son on senedir her çetin görevde bilgi ve taze veri aktarımını time aktaran, ve çatışan unsurların bir adım önde olmasını sağlayan zehir gibi zeki ve hazırlıklı bir polis. Onu yetiştiren kişi ise TEM Daire Başkanı Turgut Atalay, efsanevi 'Üç Başkan' diye anılan Özel Harekat'ı kuran üç kişiden biri.
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Baran Harput (Ozan Ağaç)
İstanbul'un varoşlarından, serserilikten, BÖRÜ'nün cenah kolunda göreve kadar ilerleyen bir genç adam. En yakın dostu Ömer'le ayrılmaz bir ikili.
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Ömer Tunç (Bedii Akın)
BÖRÜ'nün ikinci sürücüsü, Baran'ın can dostu. Parlak fikirleriyle şefini kızdırsa da, doğaçlama çözümleriyle ve pes etmeyen yaratıcılığıyla vazgeçilmez bir unsur üyesi.
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Turgut Atalay (Gürol Tonbul)
Üç Başkan'dan ikincisi. Polis Özel Harekatta geçirdiği senelerden sonra yüksek birikimi, istihbarat tecrübesi, ve nitelikli milliyetçiliğinden dolayı TEM'in Daire Başkanlığına yükseltilen Turgut Başkan, kardeşi kadar sevdiği Kenan Tümer'in ölümünden, ve İrfan Aladağ'ın haksız yere tutuklanmasından sonra doğrular uğruna artan karanlıkta mücadele etmekte. TEM'de olmasına rağmen BÖRÜ timi ona ayakta kalan son Başkan olarak her zaman hürmet eder.
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Tan Altay (Tan Altay)
BÖRÜ'nün 'abla' diye anılan ihtiyaç, erzak, mühimmat ve yemek sorumlusu. Takım arkadaşları onun sayesinde çatakta biraz olsun sıla hasretini yenebiliyor. Yemekleri kötü diye çekiştirilse de, tüm tim o çorba yaptı mı sıraya girer.
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Zeynep Yücel (Melis Hacic)
BÖRÜ'nün karargah yazıcısı. Bir gün sıcak çatışmada bulunma hayali ile tutuşan genç dişi kurt.
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