Zamanda yolculuk yapıp Osmanlı'ya döndüğümüz şehir

Safranbolu tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar dayandırılıyor. Kızılırmak ile Filyos ırmağı arasında kalan Safrabolu'da Hititler, Firigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar (Pondlar), Romalılar, Selçuklular, Çabanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği görüldü. Safranbolu’nun Osmanlılar tarafından ilk olarak alınışı ise 1354 yılında Osmanlı Sultanı Osman Bey’in oğlu Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından gerçekleştiği tahmin ediliyor. Safranbolu şehri tipik bir Osmanlı şehridir ve yüzyıllar boyunca kervan ticaretinin önemli uğrak noktalarından biri oldu. Şehrin yerleşim planı ekonomik olarak gelişmeye doğal bir tepki olarak gelişmiş ancak bu sırada özgünlüğünü korumaya devam etti.

Safranbolu şehri, tipik binaları ve sokaklarıyla tipik bir Osmanlı şehridir ve yüzyıllar boyunca kervan ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Yerleşim, 11. yüzyıldaki Türk fetihlerinden sonra bir ticaret merkezi olarak gelişmiş ve 13. yüzyıla gelindiğinde önemli bir kervan istasyonu haline gelmiştir. Şehrin yerleşim planı, ekonomik genişlemeye yanıt olarak organik büyümesini göstermekte olup, binaları geleneksel kervan yollarının ortadan kalkmasına ve sonrasına kadar gelişen sosyo-ekonomik yapısını temsil etmektedir.