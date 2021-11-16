Zayn Malik, Gigi Hadid'den son bir şans istiyor

"SON BİR ŞANS VERMESİ İÇİN YALVARIYOR"

Gigi Hadid ile Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini noktaladı. Sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Zayn Malik hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

OK! Dergisi'nin, Hadid'e yakın kaynaklara dayandırarak ileri sürdüğüne göre; Malik, ünlü modele kendisini bağışlaması ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvarıyor.