Zayn Malik: Gigi inanılmaz bir kadın
Şarkıcı Zayn Malik, bir süre önce ayrıldığı model sevgilisi Gigi Hadid için Twitter hesabından, “O, şimdiye kadar bildiğim en inanılmaz kadın” diye yazdı.
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Bir dargın bir barışık yaşadıkları ilişkilerini bu yılın başında sonlandıran Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti yeniden gündemde.
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26 yaşındaki şarkıcı Zayn Malik, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla eski sevgilisine yönelik sözleriyle dikkat çekti.
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“Burası duyguların yeri değil” diye tweet atan Malik, sonra “Sen de o söylediğin insan değilsin” ve “Kendi hikayesini yazmak isteyen her aptal gibi...” diye yazınca tweet’lerin Gigi Hadid’le ilgili olduğu düşünüldü.
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Küfürlü sözleri eski sevgilisine yazdığını düşünen takipçilerinin yorumları üzerine Malik, “Tweet’im Gigi Hadid’e değildi. Onu rahat bırakın, o şimdiye dek bildiğim en inanılmaz kadın” cümlelerini paylaştı.
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Malik ayrıca, “O, beni sevip desteklemekten başka bir şey yapmadı. Bu nedenle bir şey diyecekseniz bana gelin. Bilmiyorsanız da çenenizi kapatın!” ifadesini kullandı.
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Geçen yıl mart ayında iki senelik ilişkilerini sonlandıran Malik ve Hadid, ayrılıklarını Twitter üzerinden hayranları ile paylaşmışlardı. Nisan ayında yeniden bir araya gelen çift, bu sefer ilişkilerini gizli yaşamayı tercih etmişti.
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Ekim ayında Malik ile sadece bir tane resim paylaşan Hadid, “Mutlu yerime, evime gidiyorum,” diyerek ilişkilerini doğrulamıştı. Bir kez daha deneseler de bir arada kalamayan ünlü çiftin Kasım 2018’den beri ayrı oldukları Ocak 2019’daki haberlere konu olmuştu.