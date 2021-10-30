Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları

People ve TMZ'de yer alan haberlere göre; Malik, Hadid ile birlikte yaşadığı evde kızları Khai'ye bakıyordu. Hadid'in annesi Yolanda da kızı ve Malik'in birlikte yaşadığı eve gitti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini kabul etmedi ve ikili arasında bir tartışma başladı.





