Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları

ABD'li model Gigi Hadid ile Zayn Malik 6 yıllık ilişkilerini noktaladılarını duyurmalarının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yıldız modelin annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmesinin ardından Malik'in uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.

Haberler 30.10.2021 - 13:27 | Son Güncelleme : 30.10.2021 - 13:34

Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları - 1

Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasındaki kavga geçtiğimiz ay 'in iş için evden uzakta olduğu bir sırada gerçekleşti.


Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları - 2

People ve TMZ'de yer alan haberlere göre; Malik, Hadid ile birlikte yaşadığı evde kızları Khai'ye bakıyordu. Hadid'in annesi Yolanda da kızı ve Malik'in birlikte yaşadığı eve gitti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini kabul etmedi ve ikili arasında bir tartışma başladı.


Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları - 3

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre; Malik, Yolanda Hadid'i iterek küfürler etti ve sert bir şekilde bağırarak kızından uzak durmasını ve evinden çıkıp gitmesini istedi. Bütün bu olaylar sırasında evde bir de güvenlik görevlisi bulunuyordu.


Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları - 4

Malik bu olaydan sonra denetimli serbestlik ve uzaklaştırmayla cezalandırıldı. Öfke yönetimi kursuna gönderildi.


Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları - 5

Malik ile Yolanda Hadid arasında yaşanan olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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