Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ayrılığında anne Yolanda Hadid ayrıntıları

Haberler 30.10.2021 - 13:27 | Son Güncelleme : 30.10.2021 - 13:34
Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasındaki kavga geçtiğimiz ay Gigi Hadid'in iş için evden uzakta olduğu bir sırada gerçekleşti.
People ve TMZ'de yer alan haberlere göre; Malik, Hadid ile birlikte yaşadığı evde kızları Khai'ye bakıyordu. Hadid'in annesi Yolanda da kızı ve Malik'in birlikte yaşadığı eve gitti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini kabul etmedi ve ikili arasında bir tartışma başladı.
Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre; Malik, Yolanda Hadid'i iterek küfürler etti ve sert bir şekilde bağırarak kızından uzak durmasını ve evinden çıkıp gitmesini istedi. Bütün bu olaylar sırasında evde bir de güvenlik görevlisi bulunuyordu.
Malik bu olaydan sonra denetimli serbestlik ve uzaklaştırmayla cezalandırıldı. Öfke yönetimi kursuna gönderildi.
Malik ile Yolanda Hadid arasında yaşanan olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.