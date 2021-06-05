Zayn Malik'in gergin anları

Şarkıcı Zayn Malik'in, New York'ta bir barın önünde yarı çıplak halde yaşadığı tartışma kameralara takıldı.

05.06.2021 - 09:18

Zayn Malik'in gergin anları - 1
Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Zayn Malik dün gece East Village’taki Amsterdam Bilardo Kulübü’nün önünde kimliği belirsiz bir adamla gerginlik yaşadı.
Zayn Malik'in gergin anları - 2
TMZ’nin haberine göre kulübün yan tarafındaki bardan bir grup erkek ayrılırken Zayn’de mekanın dışında sigara içiyordu.

Zayn Malik'in gergin anları - 3
Gruptan bir kişi ile 28 yaşındaki şarkıcı arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Zayn Malik'in gergin anları - 4
Görüntülerde gruptan bir adamın İlginilz şarkıcıyla kavga ettiği ve Zayn’in ona defalarca hakaret ettiği görülüyor.
Zayn Malik'in gergin anları - 5
Bu sırada grubun diğer üyeleri de ikiliyi ayırmaya çalışıyor.


Zayn Malik'in gergin anları - 6
TMZ, herhangi bir fiziksel kavga olmadığı ve polisin olaya karışmadığını açıkladı.

Zayn Malik'in gergin anları - 7
Kaynaklar, barın içindeyken giyinik olduğu söylenen Zayn'in ise dışarı çıkarken gömleğini neden çıkardığının bilinmediğini söyledi.

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