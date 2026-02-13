Zayn Malik'in itirafı Gigi Hadid'i şok etmiş. "Hazırlıksız yakalandı"
13.02.2026 13:30
NTV - Haber Merkezi
Bir dönem yaşadıkları aşkla konuşulan Gigi Hadid ve Zayn Malik, şimdilerde bambaşka hayatlar yaşasalar da ünlü şarkıcının açıklaması sonrası yeniden gündeme geldiler.
2015-2021 yılları arasında aşk yaşayan ve 2020'de kızları Khai'yi kucaklarına alan ünlü çiftten Zayn Malik, son röportajında; Hadid ile seneler önce biten ilişkisine değindi.
"ONA AŞIK OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"
Ünlü şarkıcı, "Aşk anlayışım sürekli gelişiyor. O an aşk olduğunu düşünmüş olabilirim, ama yaşlandıkça belki de öyle olmadığını fark ettim. Belki şehvetti. Belki şuydu. Belki buydu. Aşk olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Gigi Hadid’i çocuğunun annesi olarak her zaman seveceğini söyleyen Malik, "Gigi çocuğumun bu dünyada olmasının sebebi o ve ona son derece saygı duyuyorum" diye sözlerini noktaladı. 33 yaşındaki Zayn Malik, artık kamuoyu önünde bir ilişki de yaşamayacağını belirtti.
"KIZININ ANNESİNİ KÖTÜLEMEKTE SAYGILI BİR ŞEY YOK"
Tüm bunların ardından Gigi Hadid cephesinden açıklama geldi. Uzun süredir Bradley Cooper ile mutlu bir beraberliği olan Hadid'e yakın bir kaynak, ünlü modelin bu açıklamalar sonrası şok geçirdiğini ifade etti.
Hadid'e yakın kaynak, "Çocuğunuzun annesini kötülemekte saygılı hiçbir şey yok. Gigi tamamen hazırlıksız yakalandı. Her şey çok gereksiz ve acınası. Yeni albümünün lansmanından önce manşetlere çıkmak için yapılmış aşağılık bir oyun gibi geliyor" dedi.
"BU DURUM UTANÇ VERİCİ"
Kaynak sözlerine "Nasıl olur da ona hiç aşık olmadığını söyleyebilir? Altı yıl birlikteydiler. Kızlarının sevgi dolu bir ilişkinin ürünü olmadığını ima etmek bile kelimelerle ifade edilemeyecek kadar acımasız. Gigi onun hakkında kötü bir söz söylemekten her zaman kaçınmıştır, bu yüzden bu durum daha da utanç verici hale geliyor" diye devam etti.
GIGI HADID'İN ANNESİYLE MAHKEMELİK OLMUŞTU
Öte yandan Gigi Hadid ile Zayn Malik'in gelgitli ilişkileri, 2021'de ünlü şarkıcının Hadid’in annesi Yolanda Hadid’e fiziksel saldırıda bulunması sonrası bitmişti.
Kızı yurtdışındayken onun evine giden ve torunu Khai'ye bakmak isteyen Yolanda Hadid’e Malik'in izin vermediği ve ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü iddia edilmişti.
Yolanda Hadid ile mahkemelik olan Zayn Malik, Hadid’i ittirdiği gerekçesiyle 360 gün denetimli serbestlik ve öfke kontrolü kursuna gitme cezası almıştı.
ESKİ AŞKIYLA İLGİLİ KÖTÜ KONUŞMUYOR
Kızının yüzünü bugüne kadar göstermeyen ve Bradley Cooper ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Gigi Hadid, yaşananlara rağmen geçen yıl verdiği röportajda Malik için; kızlarını büyütürken birbirlerine yardımcı olduklarını ve birbirlerine saygı duyduklarını söylemişti.