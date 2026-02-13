Zayn Malik'in itirafı Gigi Hadid'i şok etmiş. "Hazırlıksız yakalandı"

Tüm bunların ardından Gigi Hadid cephesinden açıklama geldi. Uzun süredir Bradley Cooper ile mutlu bir beraberliği olan Hadid'e yakın bir kaynak, ünlü modelin bu açıklamalar sonrası şok geçirdiğini ifade etti.

Hadid'e yakın kaynak, "Çocuğunuzun annesini kötülemekte saygılı hiçbir şey yok. Gigi tamamen hazırlıksız yakalandı. Her şey çok gereksiz ve acınası. Yeni albümünün lansmanından önce manşetlere çıkmak için yapılmış aşağılık bir oyun gibi geliyor" dedi.