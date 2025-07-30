Zehirli kıskançlığın 9 belirtisi: İlişki dinamiğini altüst ediyor
Kıskançlık, insan doğasının bir parçası olsa da, kontrolsüz hale geldiğinde ilişkilerde geri dönülmez hasarlara neden olabiliyor. Bu durumun düşük özsaygı ve terk edilme korkusuyla bağlantılı olabileceğini belirten uzmanlar, zehirli kıskançlığın 9 işareti olduğunu ifade ediyor.
Hopefulminds'ta yer alan habere göre, zehirli kıskançlığın belirgin işaretleri arasında şunlar yer alıyor:
- Partnerin sürekli kontrol edilmesi
- Aşırı sahiplenici ve yönlendirici tavırlar
- Suçluluk duygusuyla baskı kurma
- Sosyal çevreden izole etme girişimleri
- Öfke patlamaları ve duygusal istikrarsızlık
- Sürekli endişe hali
- Takıntılı kontrol davranışları
- Somut bir neden olmadan gelişen güvensizlik
- Günlük yaşamı aksatan şüphecilik
Zehirli kıskançlık, genellikle geçmişte yaşanan travmalar, çocukluk dönemindeki bağlanma sorunları, düşük özsaygı ve terk edilme korkusu gibi nedenlerden besleniyor.
Bu davranışlar zamanla korku ve güvensizlik atmosferi yaratarak, sağlıklı bir ilişkinin yapı taşlarını zayıflatıyor. Ayrıca, bireyin benlik saygısını, sosyal ilişkilerini ve ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor.