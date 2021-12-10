Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu

Haberler 10.12.2021 - 12:16
Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığını dile getiren ve profesyonel hayatıyla onu örnek aldığını açıklayan Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.
Son olarak Güneş sosyal medyadaki akıma uydu ve takipçilerini güldüren bir paylaşımda bulundu.
Güneş, Twitter'da son zamanlarda moda olan 'sıfatü'l eşgal" akımına uydu ve 'Bravo' dediği bir videoyu "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" mesajıyla paylaştı.
İşte Güneş'in 1.3 milyonluk Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...