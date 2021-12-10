Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarı göstererek çeyrek finale yükselmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken ve yıldızı parlayan Zehra Güneş sosyal medyadaki 'sıfatü'l eşgal" akımına uydu.

Haberler 10.12.2021 - 12:16

Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 1

Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığını dile getiren ve profesyonel hayatıyla onu örnek aldığını açıklayan Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.


Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 2

Son olarak Güneş sosyal medyadaki akıma uydu ve takipçilerini güldüren bir paylaşımda bulundu.


Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 3

Güneş, Twitter'da son zamanlarda moda olan 'sıfatü'l eşgal" akımına uydu ve 'Bravo' dediği bir videoyu "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" mesajıyla paylaştı.

Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 4

İşte Güneş'in 1.3 milyonluk Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 5
Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 6
Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 7
Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 8
Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 9
Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 10
Zehra Güneş de sosyal medyadaki akıma uydu - 11

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