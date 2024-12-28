Zeka anneden, doğurganlık babadan: Hangi genetik özelliğimizi kimden alıyoruz?

ZEKAMIZI ANNEMİZDEN ALIYORUZ

Genetik mirasımız birçok özelliğimizi etkiler, ancak çevresel faktörler de bu süreci şekillendirir.

Hem annelerimizin hem de babalarımızın genetik katkıları, sağlığımızdan kişiliğimize kadar pek çok özelliğimizi belirler.

Eğer yüksek bir IQ'ya sahipseniz, bunun için annenize teşekkür edebilirsiniz.

Zeka, genetik mirasımızda en güçlü şekilde anne tarafından aktarılır. Çalışmalar, zeka ile ilgili genetik özelliklerin kadınların iki X kromozomuna sahip olmalarından dolayı anneden çocuklara aktarıldığını göstermekte.