Zeka anneden, doğurganlık babadan: Hangi genetik özelliğimizi kimden alıyoruz?
Genetik mirasımız, sağlığımızdan kişiliğimize kadar birçok özelliğimizi şekillendiriyor. Zeka, ergenlik dönemi, doğurganlık gibi temel özellikler, çoğu zaman annemizden ya da babamızdan aldığımız genetik faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Peki, bu özelliklerin hangi ebeveynden miras kaldığına dair yapılan araştırmalar neler gösteriyor?
ZEKAMIZI ANNEMİZDEN ALIYORUZ
Genetik mirasımız birçok özelliğimizi etkiler, ancak çevresel faktörler de bu süreci şekillendirir.
Hem annelerimizin hem de babalarımızın genetik katkıları, sağlığımızdan kişiliğimize kadar pek çok özelliğimizi belirler.
Eğer yüksek bir IQ'ya sahipseniz, bunun için annenize teşekkür edebilirsiniz.
Zeka, genetik mirasımızda en güçlü şekilde anne tarafından aktarılır. Çalışmalar, zeka ile ilgili genetik özelliklerin kadınların iki X kromozomuna sahip olmalarından dolayı anneden çocuklara aktarıldığını göstermekte.