Zeka seviyesini artıran 7 alışkanlık: Etkileri bilimsel olarak kanıtlandı
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekran bağımlılığı da arttı. Ekran bağımlılığı, göz sağlığını bozmasının yanı sıra beyin tembelliğine de yol açabiliyor. Bu durum, zihinsel fonksiyonların verimli bir şekilde işlemesini engelliyor. Ancak 7 alışkanlıkla zihin sağlığınızı eskisinden daha iyi duruma getirebilirsiniz.
YENİ BİR DİL ÖĞRENMEK
Dil öğrenmek, bilişsel işlevlerin gelişmesine katkı sağlar. Yapılan araştırmalarda, çok dilli bireylerin, tek dil konuşanlara kıyasla daha güçlü problem çözme becerilerine sahip olduğu keşfedildi. Birden fazla dil bilmek, hafızayı güçlendiren ve beynin esnekliğini artıran bir aktivite olarak kabul edilir. İki dil bilen bireylerin zeka seviyelerinin daha yüksek olduğu, çeşitli bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.