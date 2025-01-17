Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı
Son yapılan araştırmalarda, yüksek zekanın her zaman doğuştan gelmediği ve çevresel faktörlerin de bu durumda etkili olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, yüksek zekanın başarı ve mutluluk getirdiği konusunda büyük bir yanılgı olduğunu ve zeki insanların genellikle depresyon, anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarıyla baş etmek zorunda kaldığını açıkladı.
ÇOK DÜŞÜNÜRLER
Zeki insanlar, günlük hayatın akışına kapılmak yerine, daha önemli ve derin konular üzerinde düşünürler. Bu düşünceler, kişiyi depresyona meyilli hale getirebilir.