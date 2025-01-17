Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı

HAREKETE GEÇMEKTE ZORLANIRLAR

Zeki bireylerde en sık görülen özelliklerden birisi de tembelliktir. Bir şeyler için çaba harcamaya mecalleri yoktur, bunu deneseler de çoğunlukla kafalarının içindeki kaygılı sesi susturamazlar, bu da motivasyonlarının düşmesine neden olabilir.