Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı

Son yapılan araştırmalarda, yüksek zekanın her zaman doğuştan gelmediği ve çevresel faktörlerin de bu durumda etkili olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, yüksek zekanın başarı ve mutluluk getirdiği konusunda büyük bir yanılgı olduğunu ve zeki insanların genellikle depresyon, anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarıyla baş etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 1

ÇOK DÜŞÜNÜRLER

Zeki insanlar, günlük hayatın akışına kapılmak yerine, daha önemli ve derin konular üzerinde düşünürler. Bu düşünceler, kişiyi depresyona meyilli hale getirebilir.

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Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 2

KENDİLERİNE DAİR BÜYÜK BEKLENTİLERİ VARDIR

Zeki insanlar, kendi zekalarının farkındadırlar. Bu nedenle ne yaparlarsa yapsınlar, gerçek potansiyellerini gerçekleştiremediklerini düşünürler. Çevrelerinin bu konuda onlara karşı büyük beklentiler taşıması da, omuzlarına ekstra yük bindirir.

Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 3

Zeki bireylerin hayatından yalnızlık, öfke ve depresyon gibi duygular eksik olmaz. Ünlü yazar Ernest Hemingway, bu durumu "Zeki insanların mutlu olduğuna pek rastlanmaz" sözleriyle özetlemiştir.

Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 4

KAYGI DÜZEYLERİ YÜKSEKTİR

Zeki insanlar, sürekli endişe halindedirler ve bu konuda sosyal çevreleri tarafından yeterince anlaşılmazlar. Bu durum, yalnız ve köşeye sıkışmış hissetmelerine yol açabilir.

Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 5

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, IQ seviyesi yüksek öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştı.

Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 6

ANLAŞILMAK EN ZAYIF NOKTALARI OLABİLİR

Zeki insanlar, birçok kişinin kendi duygu ve düşüncelerine kayıtsız kalmasından şikayet ederler. Onları gerçekten anlayan insanlara denk geldiklerinde ise hızlı bir yakınlık kurmaları olasıdır. Ancak bu davranışları nedeniyle sık sık hayal kırıklığına uğrarlar.

Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 7

DAHA AZ ZEKİ İNSANLARA ÖZENİRLER

Zeki insanlar, genellikle kendilerinden daha az zeki olan kişilerin mutlu bir hayat yaşadığını düşünerek, onların kaygısız yaşamına özenirler.

Zeki bir insan olmanın 6 dezavantajı - 8

HAREKETE GEÇMEKTE ZORLANIRLAR

Zeki bireylerde en sık görülen özelliklerden birisi de tembelliktir. Bir şeyler için çaba harcamaya mecalleri yoktur, bunu deneseler de çoğunlukla kafalarının içindeki kaygılı sesi susturamazlar, bu da motivasyonlarının düşmesine neden olabilir.

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