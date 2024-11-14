Zeki insanlar nefret ediyor, diğer herkes bayılıyor! İşte o 10 davranış!

KENDİNİ BEĞENMİŞLİK

Aşırı özgüven veya kendini beğenmişlik, zeki insanlar için son derece rahatsız edicidir. Bu tür bir tavır, genellikle kendini yüceltme amacı güder. Zeki insanlar, mütevazı ve kendine güvenen ancak başkalarını da takdir eden bir tutum sergilerler.