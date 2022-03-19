Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından başrolünde oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi 15 ülkeye satılan ve dijital platformlarda yeniden seyirciyle buluşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri de yok sattı. Oyuncaklardan elden edilen 145 bin dolar (Yaklaşık 2.2 milyon TL) Ukrayna'ya bağışlandı.

Haberler 19.03.2022 - 12:33

Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 1

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için çağrı yapılan Devlet Başkanı Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri de yapıldı.


Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 2

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir oyuncakçı, Ukrayna halkına yardım etmek için kolları sıvadı ve Zelenski'nin minyatür figürlerini üretti.


Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 3

12 yıl önce kurulan oyuncak şirketinin sahibi Joe Trupia, ilk partiyi üretip sattı. Daha fazlası olmaz sanırken, satışlarda bir anda patlama oldu.


Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 4

Oyuncak satışlarından Ukrayna için 145 bin dolarlık yardım topladı.


Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 5

Tüm oyuncakların satıldığını belirten Trupia, Ukraynalı çocuklardan da siparişler aldığını ve savaş bitince çocuklara hediyelerini ulaştıracağını söylüyor.

Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 6

İşte oyuncaklardan diğer kareler...

Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 7
Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 8
Zelenski'nin oyuncakları yok sattı: Elde edilen 2.2 milyon TL Ukrayna'ya bağışlanacak - 9

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER