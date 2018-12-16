Zendaya civcive benzetildi
Ünlü şarkıcı Zendaya, katıldığı etkinlikte giydiği elbiseyle sosyal medyanın diline düştü. Pek çok kişi onun için “civciv” benzetmesi yaptı.
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Amerikalı şarkıcı Zendaya, önceki gün mücevher markası Áme’nin Los Angeles’ta düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.
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22 yaşındaki şarkıcı, davette Marc Jacobs imzalı bir elbiseyle boy gösterdi.
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3Zendaya, tüylü elbisesiyle sosyal medyada alay konusu oldu.
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4Pek çok sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcıyı civcive benzetti.
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Zendaya’da Instagram’dan yaptığı esprili açıklamada şu ifadeyi kullandı: “Davetiyede ‘sıradan bir kokteyl elbisesi’ diye yazıyordu”. Zendaya’nın kendiyle barışık ifadesi hayranları tarafından takdir topladı.