Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı

Şarkıcı Zendaya, 93. Oscar Ödülleri töreninin en dikkat çeken ünlülerinden biri olarak gecede boy gösterdi. 24 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles’taki Union Station’da yapılan 2021 Oscar Ödülleri’nde kıyafet seçimiyle tüm bakışları üzerinde topladı.