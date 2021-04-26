Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı

Ünlü şarkıcı Zendaya, Cher'in 70'li yıllardaki Oscar stilinden ilhamla hazırlanan cesur kıytafetiyle 2021 Oscar Ödülleri'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Şarkıcı, törende yüzük ve gerdanlıktan oluşan 6 milyon dolarlık elmas mücevher setini üstünde taşıdı.

ntv.com.tr 26.04.2021 - 10:17 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 10:22

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 1

Şarkıcı Zendaya, 93. Oscar Ödülleri töreninin en dikkat çeken ünlülerinden biri olarak gecede boy gösterdi. 24 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles’taki Union Station’da yapılan 2021 Oscar Ödülleri’nde kıyafet seçimiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 2

Valentino Haute Couture imzalı sarı elbisesi ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla kırmızı halıda boy gösteren Zendaya, 6 milyon dolarlık mücevherleriyle poz verdi.

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 3

Zendaya’nın 183 karatlık Bulgari marka elmas mücevherlerinin, markanın yeni Magnifica adlı koleksiyonundan olduğu öğrenildi.

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 4

Ünlü şarkıcının stilisti ve imaj tasarımcısı Law Roach, Zendaya’nın Oscar stilinde, Cher’in 70'li yıllardaki Oscar stilinden ilham aldıklarını açıkladı.

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 5

Zendaya’nın makyaj sanatçısı Sheika Daley, Oscar için ünlü şarkıcıya ‘temiz ve taze bir cilt’ görünümü verecek şekilde doğal makyaj yaptığını belirtti.

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 6

Zendaya, Oscar gecesinde En İyi Film Müziği ve En İyi Orijinal şarkı ödüllerinin kazananlarını açıklamak üzere sahneye çıktı.

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 7
OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR
Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı - 8
OSCAR KIRMIZI HALISINDA ÜNLÜLER

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