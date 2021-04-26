Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı

ntv.com.tr 26.04.2021 - 10:17 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 10:22
Şarkıcı Zendaya, 93. Oscar Ödülleri töreninin en dikkat çeken ünlülerinden biri olarak gecede boy gösterdi. 24 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles’taki Union Station’da yapılan 2021 Oscar Ödülleri’nde kıyafet seçimiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Valentino Haute Couture imzalı sarı elbisesi ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla kırmızı halıda boy gösteren Zendaya, 6 milyon dolarlık mücevherleriyle poz verdi.
Zendaya’nın 183 karatlık Bulgari marka elmas mücevherlerinin, markanın yeni Magnifica adlı koleksiyonundan olduğu öğrenildi.
Ünlü şarkıcının stilisti ve imaj tasarımcısı Law Roach, Zendaya’nın Oscar stilinde, Cher’in 70'li yıllardaki Oscar stilinden ilham aldıklarını açıkladı.
Zendaya’nın makyaj sanatçısı Sheika Daley, Oscar için ünlü şarkıcıya ‘temiz ve taze bir cilt’ görünümü verecek şekilde doğal makyaj yaptığını belirtti.
Zendaya, Oscar gecesinde En İyi Film Müziği ve En İyi Orijinal şarkı ödüllerinin kazananlarını açıklamak üzere sahneye çıktı.