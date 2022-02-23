Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, İtalya'da bir restoran girişinde kendisini çekmeye çalışan paparazzilerden kaçmak için koşar adım yürürken yere kapaklandı. Korumaları, Zendaya'nın düşme anını gizlemeye çalıştı.

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 14:53 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 15:22

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 1

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, İtalya’nın başkenti Roma’da restoran girişinde görüntülendi. Euphoria dizisinin 25 yaşındaki yıldızı, Eitch Borromini adlı restorana öğle yemeği için girerken basının ilgi odağı oldu.

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 2

Fotoğraflarının çekilmesini istemeyen Zendaya, hızla restorandan içeri girmeye çalışırken ayağı takılarak yere düştü.

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 3

Zendaya’nın etrafını saran korumalar, ünlü sanatçıyı yerden kaldırmak için seferber oldu.  

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 4

Korumalar, Zendaya’yı kemaralardan saklamak için de çaba sarf etti.

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 5

Korumalarının aksine Zendaya yere düşme anını saklamak yerine bu durumla eğlendi. En son Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde sevgilisi Tom Holland ile başrolleri paylaşan Zendaya, düşme anını gösteren videoyu Instagram’da paylaştı.

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 6

Restoran çıkışında Valentino’nun butiğini de ziyaret eden Zendaya, daha sonra, kaldığı otele döndü.

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 7

İşte adım adım Zendaya'nın düşme anı...

Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 8
Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 9
Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 10
Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 11
Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 12
Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 13
Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 14
Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü - 15

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