Zendaya paparazzilerden kaçarken yere düştü

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 14:53 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 15:22
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, İtalya’nın başkenti Roma’da restoran girişinde görüntülendi. Euphoria dizisinin 25 yaşındaki yıldızı, Eitch Borromini adlı restorana öğle yemeği için girerken basının ilgi odağı oldu.
Fotoğraflarının çekilmesini istemeyen Zendaya, hızla restorandan içeri girmeye çalışırken ayağı takılarak yere düştü.
Zendaya’nın etrafını saran korumalar, ünlü sanatçıyı yerden kaldırmak için seferber oldu.
Korumalar, Zendaya’yı kemaralardan saklamak için de çaba sarf etti.
Korumalarının aksine Zendaya yere düşme anını saklamak yerine bu durumla eğlendi. En son Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde sevgilisi Tom Holland ile başrolleri paylaşan Zendaya, düşme anını gösteren videoyu Instagram’da paylaştı.
Restoran çıkışında Valentino’nun butiğini de ziyaret eden Zendaya, daha sonra, kaldığı otele döndü.
İşte adım adım Zendaya'nın düşme anı...