Zengin İngilizlerle ilgili iddia: Bazı düğünlerde şempanze eti yiyorlar
İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de zenginlerin bazı düğünlerde şempanze eti yediğini iddia etti
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1Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de bazı zenginlerin düğünlerde ülkeye Batı Afrika'dan kaçak olarak sokulan şempanze eti yediği öne sürüldü.
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2Habere göre, bazı dükkanlarda kaçak şempanze eti satılırken, bilim insanları gümrüklerde etlere DNA testi yapılması çağrısında bulundu.
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3Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi'nden primat uzmanı Dr. Ben Garrod, birkaç hafta önce bir havalimanında Batı Afrika'dan ABD'ye giden bir uçakta çok miktarda şempanze eti ele geçirildiğini söyleyerek, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde şempanze eti kaçakçılığının yaygın olduğuna dikkat çekti.
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4Garrod bu hayvanların sağlıksız koşullarda kesilmesi ve genetik olarak insanlara çok yakın olması nedeniyle ciddi bir salgının baş gösterebileceği uyarısında bulundu.
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İngiltere'nin batısında 2011'de bir baskında şempanze eti ele geçirilmişti. 2010'da da kaçak etlerle ilgili ilk araştırmada sadece Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 270 ton şempanze eti geçtiği belirlendi.