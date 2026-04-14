Zerrin Özer aylar sonra ortaya çıktı. "Tek başıma yürüyemiyorum"
14.04.2026 13:05
Son Güncelleme: 14.04.2026 13:22
Ceren Ekşi
Uzun süredir gözlerden uzak olan Zerrin Özer, Cansever için düzenlenen gecede ortaya çıktı. Son hali dikkat çeken 68 yaşındaki şarkıcı, sağlık sorununu anlattı.
"Dünya Tatlısı", "Kıyamam", "Son Mektup" gibi şarkılarıyla tanınan Zerrin Özer, son olarak “Basit Numaralar” ile adından söz ettirmiş ve ardından sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu.
2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Zerrin Özer, lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever için düzenlenen yardım gecesinde ortaya çıktı. Aylar sonra görüntülenen ünlü şarkıcının son hali hayranlarını endişelendirdi.
SON DURUMUNU ANLATTI
Cansever’e destek olmak için geceye katılan 68 yaşındaki Özer'in yürürken zorlandığı görüldü. Sahnede de oturarak şarkı söyleyen ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Zerrin Özer, “Beyincikte iki tane damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Dengemi etkiledi, tek başıma yürüyemiyorum" ifadelerini kullandı.
"SÜREKLİ EVİMDEYİM"
Uzun süredir gözlerden uzak olan Zerrin Özer, “Ben evimdeyim sürekli, bir yere çıkmıyorum. Dünyadan bir haberim" dedi. Muhabirlerin İbrahim Tatlıses'in ameliyat olduğunu söylemesi üzerine de konuşan ünlü şarkıcı, “İbrahim Bey’den de yeni haberim oldu, ona da çok geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
“YILDIZ'IN YÜREĞİMDE YERİ AYRIDIR”
Gecenin konuk sanatçılarından Yıldız Tilbe ile de objektif karşısına geçen Zerrin Özer, paylaşımına “Canım Yıldız'ımın yeri öyle ayrıdır ki yüreğimde, bilin istedim. Onu çok seviyorum. Sevgili Cansever kardeşimizin destek konserindeydik birlikte… Tanrım şifasını verecek biliyoruz. Cansever'imizi koruyacak” notunu düştü.
VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Zerrin Özer yaşadığı zor günler sonrası "Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" demiş ve cenazesinde; Janis Joplin'in “Little Girl Blue” adlı şarkısının çalınmasını istediğini vasiyet etmişti.
Hayatının film olmasına da sıcak baktığını belirten ünlü şarkıcı, kendisini oyunculuğunu ve sesini çok beğendiği Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini ifade etmişti.