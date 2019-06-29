Zerrin Özer: Tedavi edilsin

Önceki gün Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi olan Özer, şikâyet dilekçesinde, "Akıncı hakkında kadınları ikna suretiyle dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanmak başta olmak üzere birçok suçtan dolayı kendimi tehlikede hissettim. Manevi ve psikolojik olarak yıprandığımdan Akıncı'nın intihar edeceğine dair tehditlerde bulunması ve sürekli olarak psikolojik baskı uygulaması nedenlerinden dolayı önleyici tedbirlerin uygulanmasını istiyorum. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurarak tedavi hizmetlerinin sağlanmasını talep ediyorum" dedi.