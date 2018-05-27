Zeynep Alkan sezonu Malta'da açtı

Genç oyuncu Zeynep Alkan deniz sezonunu Türkiye'den 2725 km uzaklıktaki Malta'da açtı.
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Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yakın arkadaşıyla birlikte tatil için Malta'ya gitti.
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20 yaşındaki Alkan, sosyal medya hesabından sezonun deniz keyfi yaptığı kareleri yayınladı.
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Geçtiğimiz yaz bikinili fotoğraflarıyla gündem olan Alkan konuyla ilgili, "Yazın deli gibi spora gidiyorum. Bütün arkadaşlarım mayolu yaz fotoğraflarını koyunca ben de yapayım dedim. Bu kadar ilgi görüp takipçi sayımın artacağını yeminle düşünmedim! Sonra haberlere düştüm. 18-19 yaşında mayolu poz vermeyeceğim de 70’imde mi vereceğim?" açıklamasını yapmıştı.
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Alkan son olarak babası Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol almıştı.