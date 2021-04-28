Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan da karavanla tatile çıkan ünlüler kervanına katıldı

Eskiden çok az kişinin hayalini süsleyen karavanlar pandemi nedeniyle iyi bir alternatif olarak ön plana çıktı. Neredeyse ev konforunda, yer değiştirilebilen, doğanın içinde, sosyal mesafe kurallarına uygun seyahatler sunan karavanların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Zeynep-Alp Kırşan çifti ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti karavan ile tatile çıkan ünlüler kervanına katıldı. İşte Kırşan-Atacan ailelerinin tatilden ayrıntılar ve karavan tercih eden ünlü isimler...

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28.04.2021 - 10:30

Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanları temastan uzak durmaya iten corona virüsü, karavan turizmini canlandırdı. Öyle ki karavan üretimi yapan firmalara olan talepler yüzde 300'e varan oranlarda arttı. Kent hayatındaki kalabalık ve potansiyel enfekte riskini göz önünde bulunduran ve imkanı olanlar karavanlarını alıp kalabalıktan uzak izole hayat yaşamaya başladı. Ünlü isimler de karavan tatilini tercih edenler arasında katıldı. Son olarak Zeynep-Alp Kırşan çifti ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti çocuklarıyla karavan tatili yaptıkları anları Instagram hesaplarından paylaştı.





Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan Zeynep Kırşan, tatil selfie’lerine şu notu yazdı: “Ne güzeldi, ne keyifliydi... Rüya gibiydi... Yaptığım ilk karavan tatiliydi, hepinizin sayesinde daha da unutulmaz oldu. Bundan sonra karavan takımı...”





Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan İki aile de karavan ile yaptıkları tatilden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlandı. İşte Kırşan-Atacan çiftlerinin tatil fotoğraları ve onlar gibi bugünlerde ya da önceden karavan tercih eden; Burcu Kara, Kadir Doğulu- Neslihan Atagül, Şevval Sam, Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun, Kıraç'ın paylaşımları...

Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan Tatilin yeni modası karavanlar hakkında merak edilen her şey / Haber Detay-Tıkla Oku





Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan

Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan

Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan

Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan

Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan

Burcu Kara

Burcu Kara

Burcu Kara

Kadir Doğulu- Neslihan Atagül Neslihan Atagül karavan tatilini anlattı / Haber Detay-Tıkla Oku

Kadir Doğulu- Neslihan Atagül

Kadir Doğulu- Neslihan Atagül

Kadir Doğulu- Neslihan Atagül

Şevval Sam

Erkan Kolçak Köstendil -Cansu Tosun