Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler de katıldı.

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08.07.2021 - 09:31

Zeynep Bastık (27), reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış (37) ile evlendi.







Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren çifti, bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.







Murat Dalkılıç ve İskender Paydaş'ın sahne aldığı düğünde Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir de nikaha katılanlar arasındaydı. Bastık'ın nikah şahidi olan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum" dedi.







Nikah öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" diye konuştu.







Bastık mutlu gününde nikah, eğlence ve gece sonu için üç ayrı gelinlik giymeyi tercih etti.

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