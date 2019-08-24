Zeynep Bastık: Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım
Son dönemde müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıcı Zeynep Bastık, vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına konser gelirlerini bağışlayacağını duyurdu.
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1Zeynep Bastık, 28 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan Çeşme'deki konserinin tüm gelirini eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen Emine Bulut'un kızına verileceğini açıkladı.
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2Bastık, bu paranın Bulut'un kızının eğitim ve psikolojik desteği için bağışlanacağını ifade etti.
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3Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağım" ifadelerini kulandı.
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Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38) ,ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Olayla ilgili futbol kulüpleri, siyasiler ve ünlü isimlerden konuyla ilgili tepki yağdı.