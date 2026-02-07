Zeynep Bastık'tan sevgilisi Serkay Tütüncü'ye: "İyi ki doğdun en büyük şansım"
07.02.2026 14:33
Son Güncelleme: 07.02.2026 15:22
Ceren Ekşi
Oyuncu Serkay Tütüncü, bugün 35 yaşına bastı. Şarkıcı Zeynep Bastık da uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinin doğum gününü romantik sözlerle kutladı.
“Zor”, "Lan", "Ara", “Bundan Böyle” ve "Kör Sevdam" gibi şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, uzun süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan çiftten Serkay Tütüncü, 7 Şubat'ta 35 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı da sevgilisinin doğum gününe özel aşk dolu bir paylaşım yaptı.
"KALBİM, NEŞEM HEP SENSİN"
Tütüncü ile fotoğrafını paylaşan Zeynep Bastık, "Evim, kalbim, neşem, güneşim hep sensin. İyi ki doğdun hayattaki en büyük şansım. Tüm dileklerin gerçek olsun, benim de bütün yollarım sana çıksın" ifadelerini not düştü.
"EVLİLİK İÇİN ACELEMİZ YOK"
Öte yandan 32 yaşındaki Zeynep Bastık, kısa bir süre önce evlilik konusunda aceleleri olmadığını söylemiş ve “Çok güzel, ciddi bir ilişkimiz var” diye konuşmuştu.
Survivor ile şöhreti yakalayan ve sonrasında kariyerine oyunculukla devam eden Serkay Tütüncü, şimdilerde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolleri paylaştığı “A.B.İ” adlı dizide rol alıyor.