Zeynep Demirel'in ilk filmi Krampon (Yapımcılığa soyundu)

1 2008 Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, geçen yaz Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdikten sonra hep hayalini kurduğu sinemaya yapımcılık şirketi kurdu. Daire Production adını verdiği yapım şirketinin ilk projesi ise bir futbolcunun hayatını anlatacağı 'Krampon' olacak. Eşi Volkan'dan ilham aldığını söyleyen Zeynep Demirel, "Bire bir onun hayatını anlatmayacağım ama onun hikayesinden ilham aldım" diyor.

2 21 yaşında evlenip 24 yaşında ilk kızı Yade'yi kucağına alan Zeynep Demirel, sinema yolculuğunu, okulla birlikte anneliği nasıl devam ettirdiğini, eşi Volkan ile ilişkilerini, futbolcu eşi olmanın verdiği sorumlulukları Günaydın'a anlattı. İşte Demirel'in açıklamalarından satırbaşları:

3 - Hayırlı olsun. Yapımcılık yapmaya nasıl karar verdiniz?



Aslında benim hayalimdeki meslek yönetmenlik. Elmacı adında orta metraj belgesel filmim var. Şu an festivalleri dolaşıyor. Ressam Ali Elmacı'nın sanatıyla ilgili deneysel bir belgesel. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdim. Bu belgesel de mezuniyet projem.







4 VOLKAN'IN HAYATI SİNEMA FİLMİME İLHAM KAYNAĞI OLDU



Üzerine çalıştığınız filmde ne anlatacaksınız?



Bir futbol başarı hikayesi. Şimdilik adını 'Krampon' koyduk. Çok yakından tanıdığım o hayata odaklanmak istedim. Sonuçta bildiğin yerden yola çıkmak, yolda karşılaşacağın riskleri aza indirir.





5 - Eşinizin bu fikirde katkısı var mı?



Volkan, sürekli bana futbola nasıl başladığından bahseder. Maddi yetersizlikten nasıl zirveye ulaştığına dair çok çarpıcı bir hikayesi var. Onun hikayesinden ilham aldım.

6 - Futbolcular ve eşleriyle ilgili çeşitli ön yargılar var. Bunlardan rahatsız mısınız?



Maalesef öyle, tabii ki ön yargılardan genel olarak rahatsızım. 40 yılda bir davetlere giderim, tanıtımlara falan çok fazla katılmam. Aslında her evlilik gibi klasik bir evlilik bizimkisi. Volkan mesleği gereği çok göz önünde olan biri. Alıştım artık onun maç temposuna, maç stresine...





7 - Yönetmen Zeynep'in eşi Volkan diyecekler belki 10 yıl sonra...



İnşallah öyle olacak. Bu da başarıyla alakalı. Bu işi, futbolcu eşi olarak anılmayayım diye yapmıyorum. Kaleci Volkan'ın eşi olarak anılmaktan da rahatsız değilim.





8 - Volkan Bey'in sizin işinize maddi desteği oldu mu?



Hayır, şu an olmadı. Film çekeceğim zaman kapısını çalabilirim. Para olarak değil de çevresinden faydalanabilirim.





9 - Birlikte sinemaya gider misiniz?



Sinemaya nadir gideriz onun maç temposundan dolayı. Evde olduğunda da maç izlediği için film de seyredemiyoruz.





10 -Siz maç izliyor musunuz?



İzliyorum ama sadece Fenerbahçe'nin maçlarını. Kızlar da çok seviyor.





