Zeynep Eronat'tan yıllar sonra Parmaklıklar Ardında itirafı: Ziynet'i çok severek oynadım
27.11.2025 01:27
NTV - Haber Merkezi
Usta oyuncu Zeynep Eronat, "Empati" programına konuk oldu. Eronat, seneler önce rol aldığı Parmaklıklar Ardında dizisindeki karakteriyle ilgili konuştu.
“Köstebek”, “Asmalı Konak”, “Sıla”, “Parmaklıklar Ardında” gibi birçok yapımda rol alan Zeynep Eronat, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Son olarak “Yalan” adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, özel hayatına ve kariyerine dair açıklamalar yaptı.
Bir süredir Ankara'da yaşayan Zeynep Eronat, Ankara-İstanbul arasında mekik dokumaktan mutlu olduğunu söyledi ve “Ben çok evciyim. Bu sayede hayatıma hareket geldi” diye de ekledi.
Çocukluğundan bahseden ünlü isim, “Anneannemin masalları belki de benim oyuncu olmama sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.
Annesinin ev hanımı, babasının bankada memur olduğunu söyleyen Zeynep Eronat, “Memur çocuğuydum. Tayinler sebebiyle çok taşındık. Çocukluğumda tatillerim Maltepe’de anneannemin evinde geçti” dedi.
Anneannesiyle arasında çok büyük bir aşk olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Anneannemi kaybetmek bana çok ağır geldi" diye konuştu.
NEDEN ANNE OLMAK İSTEMEDİ?
“Annemin hayatımda çok önemli bir yeri var” diyen ünlü isim, “Babam sert bir babaydı. Saçlar açık olmayacak, paltonun önü açık olmayacak gibi kuralları vardı. Hiçbir şeyimiz beğenmez, hep daha iyi olalım isterdi. Mutlu olmak, merhamet, özgüven bunları hep annemden öğrendim" diye konuştu.
“Babanın baskıları, kuralları sebebiyle anne olmak istememiş olabilir misin?” sorusuna da yanıt veren Zeynep Eronat, “Bunu bilmiyorum ama ben rahatıma düşkünüm. O çocukla ilgilenmek bana zül gelebilirdi. Ben iki eşimin de anneleri gibiydim. Yıldırdılar beni ikisi de. Tamamen onları da suçlamıyorum ama bunu reddederken daha nazik olabilirlerdi” ifadelerini kullandı.
"GÜVEN HOKNA İLK HOCAMDI"
Annesinin desteğiyle oyuncu olduğunu söyleyen ünlü isim, “Güven Hokna ilk hocamdı. Her şeyi ondan öğrendim. Onun sayesinde konservatuara girdim, sınavlara 5 gün kala beni çalıştırdı" dedi.
Çocukken dansöz olmak istediğini de itiraf eden Eronat, “Koskoca bir kadınken Nesrin Topkapı’dan ders aldım ve ondan papara yemedim değil. Ama çok da yetenekli olmadığımı anladım” şeklinde anlattı.
"ANNEM ÖLDÜKTEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI"
Annesinin hastalığını da ölümünü de kabul etmediğini ve inkar ettiğini anlatan ünlü oyuncu, "Annemin vefatı sonrası korkunç bir sene geçirdik kardeşim Miraç'la. Bir sene kendisini yatak odasına kilitledi ve çıkmadı. Benim için de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı" dedi.
Ölüme bir son olarak baktığını ifade eden Zeynep Eronat, “Eskiden ölümden çok korkardım ama birkaç ameliyat geçirdim orada da narkoz alınca ölmüş gibi oluyorsun” diye konuştu.
"ACI ÇEKTİĞİM ZAMAN DAHA İYİ OYNADIM"
Eronat, "İşin sana ilaç oldu mu?" sorusuna "Acı çektiğim zaman daha iyi oynadım. Acı sanatı besleyen bir şey ve seni yaratıcı kılıyor" diye cevap verdi.
“Canımı yakanı affetmem, fena kinciyimdir. Ne iyiliği ne kötülüğü unuturum” Zeynep Eronat, “Geçmişe dair hiçbir pişmanlığım yok” dedi.
"ZİYNET KARA ÇOK ÖZEL BİR KARAKTER"
2007-2010 tarihleri arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran “Parmaklıklar Ardında” dizisinde canlandırdığı “Ziynet Kara” ile ilgili konuşan ünlü isim, “Çok özel bir karakter. Ziynet karakteri bana yardımcı oldu. Hayatta en çok severek ve adeta da yaşarak oynadığım bir karakterdi. Halbuki öyle bir kadın da hiç tanımadım” ifadelerini kullandı.
"MERAL OKAY'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"
Güçlü kadınlar tanıdım, “Biri annem, Güven Hokna ve Meral Okay" dedi ve merhum sanatçıyı şu sözlerle anlattı:
"Ben bugün buradaysam bunu hep Meral Okay’a borçluyum. Beni bu dünyayla tanıştıran, bana güvenip ilk yapımcılığında bana çok güzel bir rol teslim eden kendisidir. Asmalı Konak’ta beni çağıran kendisidir. Ben çok cenazelere katılamam ama onunkine gitmiştim. Çok erken gitti.
Ses tonu ile ilgili de konuşan Zeynep Eronat, "Sesim hep böyle değildi. Yücel Erten imzalı "Troyalı Kadınlar" oyununda oynarken ponza taşı tozu yutuyorduk bu da ses tellerime zarar verdi. Ama bugün 'Yine oyna' deseler tekrar oynarım" dedi.
“TİYATROYU ÇOK ÖZLEDİM”
Tiyatro özleminden de bahseden usta oyuncu, "Ben Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olalı 19-20 sene oldu. Sahnede bilmeden son selamımı vermişim, tiyatroyu çok özledim. İnşallah bir gün yine tiyatro yapmayı çok isterim” ifadelerini kullandı.