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Zeynep Tokuş’tan yoga şov

Bir süre önce oyunculuğu bırakan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu. Sosyal medyada paylaştığı akrobatik yoga fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

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    1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu.

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    Ünlülere de yoga dersi veren kraliçenin yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.

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    Tokuş, Türkiye güzeli seçildikten sonra dizi ve sinema oyunculuğu yaptı.

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    Önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı, ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi.

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    Filmdeki performansıyla 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

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    Bir dönem Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti.

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    2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Partneriyle birlikte yarışmayı birinci olarak tamamladı.

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    42 yaşındaki Tokuş, spot ışıklarından uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

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    Bir dönem şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen ve boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve yoga eğitmeni olarak hayatına devam etti.

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    Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.

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    İşte Tokuş'un akrobatik yoga paylaşımlarından bazıları...
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