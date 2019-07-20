Zeynep Tokuş’tan yoga şov
Bir süre önce oyunculuğu bırakan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu. Sosyal medyada paylaştığı akrobatik yoga fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.
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1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu.
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Ünlülere de yoga dersi veren kraliçenin yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.
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Tokuş, Türkiye güzeli seçildikten sonra dizi ve sinema oyunculuğu yaptı.
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Önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı, ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi.
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Filmdeki performansıyla 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
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Bir dönem Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti.
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2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Partneriyle birlikte yarışmayı birinci olarak tamamladı.
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42 yaşındaki Tokuş, spot ışıklarından uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.
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Bir dönem şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen ve boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve yoga eğitmeni olarak hayatına devam etti.
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Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.
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11İşte Tokuş'un akrobatik yoga paylaşımlarından bazıları...
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